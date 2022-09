Mortal accidente en Donna al mujer chocar contra camión

Una mujer murió durante un accidente vial la mañana de este lunes al impactar un camión por la parte trasera mientras conducía en Donna.

El choque ocurrió en la salida de la autopista hacia la carretera Hutto. El camión ya se encontraba detenido cuando ocurrió el incidente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La conductora, quien es residente en Donna, murió en el acto. Nadie más resultó herido.

No one else was injured, donna pd is investigating at the scene

Esta es una noticia de última hora en el área.

En breve te tendremos más información.

Gracias por preferir Telemundo 40.