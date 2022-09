Hombre es acusado de homicidio por muerte de mujer en Hidalgo y enfrenta fianza millonaria

Luis Antonio Rivera, de 46 años, fue acusado formalmente de homicidio en primer grado por la muerte de Edna Rivera, la mujer de 42 años, quien fue hallada muerta el martes en la madrugada en una casa de Hidalgo. La fianza impuesta fue de $2 millones

Rivera fue detenido por la Policía de Hidalgo el miércoles luego de que las autoridades emitieran una orden de arresto. La mujer fue hallada sin vida dentro de una casa ubicada en una tranquila comunidad ubicada en la cuadra 2300 de la avenida Monterrey, en Hidalgo.

El asesinato de Edna sorprendió a los residentes del lugar debido a que la comunidad es un lugar tranquilo y "nunca pasa una novedad", afirmó una vecina. "Me extraña muchísimo, muchísimo, de que nadie se diera cuenta", relata la mujer al hablar de lo sucedido. "Me extrañé cuando me levanté a las 7:30 a.m. que vi un carro de policía", añade la mujer que vive casi al frente de la occisa.