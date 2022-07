Encuentran cadáver a orilla de la carretera al este de Brownsville

El cuerpo de un hombre de mediana edad fue encontrado la mañana del miércoles 20 de julio de 2022 al costado de la carretera en el lado este de Brownsville, informan las autoridades del Condado Cameron.

Según residentes del área el cuerpo fue hallado entre las 7:00 am y 7:30 am, muy cerca de la resaca entre las calles north Illinois al sur de la calle Milam. Se indicó que la persona tenía el rostro ensangrentado y no tenía zapatos puestos.

Agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Cameron se encuentran en el lugar investigando lo que preliminarmente podría ser catalogado como un crimen, ya que se indicó que al parecer el cuerpo presenta rastros de violencia.

