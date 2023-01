Desgarrador testimonio de madre de una de las víctimas del accidente en Edcouch

Juana María Ibarra no puede evitar emocionarse al hablar de su hijo, Gerardo Ibarra de 42 años, quien murió este miércoles 25 de enero en un accidente de tránsito al norte de Edcouch.

Esta madre está devastada con el fallecimiento de su hijo, a quien esperaba para comer la misma tarde que perdió la vida junto a otras dos personas, Elías Galaves de 26 años y Axel Jiménez de 22. Los tres viajaban como pasajeros en una camioneta cuyo conductor no le dio el paso a un camión que los impactó, llenando de luto a estas familias.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Cuando Gerardo habló con su mamá la misma tarde en que murió ya había salido del trabajo y acordó con ella que pasaría por su hogar a comer, lo que obviamente no sucedió. Cuando Juana habla de esto lo hace con la voz apagada, como quien todavía no está procesando esta tragedia y no es para menos.

Quienes conocieron a Gerardo Ibarra lo describen como un buen hombre, trabajador y con buen humor. En casa de su madre ya hay un altar en su honor. Su familia nunca pensó que un accidente al salir del trabajo le arrebataría la vida.

Con la pérdida de Gerardo, la familia revive la partida de otros dos miembros que ya no se encuentran en el plano terrenal. Previamente Juana había perdido a dos seres queridos, su esposo y otro hijo llamado José.

El accidente que cobró la vida de Gerardo ocurrió, según el DPS, cuando la conductora de un vehículo Chevrolet no le dio paso a un camión alrededor de las 2:04 pm en la intersección de la FM 1015 con la FM 1925 al norte de Edcouch.

La familia Ibarra necesita del apoyo de la comunidad para los gastos fúnebres y si usted desea aportar puede llamar al (956)351-9328.