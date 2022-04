Bebé recién nacida lucha contra rara enfermedad del corazón en hospital de Corpus Christi

A la pequeña Keisy, de tres semanas de nacida, los médicos le diagnosticaron una rara enfermedad en su corazón, por lo que se encuentra luchando por su vida en un hospital de Corpus Christi.

Según explica Adriana Lazo, abuela materna, inicialmente se pensó que la bebé tenía un soplo pero posteriomente se descubrió que lo que ocurre es que "le falta la parte más importante" de su corazón.

La pequeña y su familia ahora se encuentran viviendo en un hospital de Corpus Christi, donde la menor está siendo tratada por especialistas. En caso de que la bebé muestre alguna señal de peligro debe recibir atención en menos de cinco minutos.

Como explica la abuela, "la niña necesita cuidado de dos personas 24 horas al día". Magaly Flores, mamá de la bebé, añade que "si yo noto que (la pequeña) se está enfermando o empieza a cambiar de color morado, o sus niveles de oxígeno bajan, o sus latidos de corazón suben a 200, puedo llegar al cuarto de emergencia en menos de un minuto".

El padecimiento de la niña tomó por sorpresa a la mamá. "En mi caso no me dijeron durante el embarazo, entonces no estaba al tanto de la situación", agregó Flores.

Keisy ya tuvo una operación de corazón abierto y ahora recibe tratamiento. Sin embargo, requerirá de un trasplante de corazón.

Si desea cooperar realizando una donación a esta familia que atraviesa esta difícil situación, puede llamar al (956) 651-7996.