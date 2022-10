Arrestan los dos jóvenes que faltaban por muerte tras tiroteo frente a bar en McAllen

La Policía de Mcallen arrestó a Joel González Jr., de 19 años y Alejandro Gómez, de 18 años, quienes eran buscados por la muerte de Ryan Michael Serna, de 22 años, ocurrida luego de recibir impactos de bala frente a un bar en McAllen.

Tanto González Jr. como Gómez fueron acusados de asesinato y participar de actividades del crimen organizado. La fianza global del primero fue de $700,000 mientras que la del segundo fue $450,000. Ambos fueron arrestados el lunes 9 de octubre.

El incidente por el que Serna perdió se originó en el interior de un bar ubicado en la cuadra 200 de la calle 17 en McAllen. Sin embargo, el tiroteo ocurrió frente al comercio el pasado 2 de octubre, informaron las autoridades desde un inicio.

La familia del Serna lo describió como un buen muchacho, lleno de vida y unido a su familia. Mike, como lo conocían sus amigos, recibió varios impactos de bala en la parte superior del cuerpo. Por esta razón permaneció en estado de gravedad internado en un hospital hasta que el pasado jueves tristemente falleció. "El era un muchacho alegre, lleno de vida. (Unido a su) familia y era muy amoroso. Muy buen muchacho", afirmó a Telemundo 40 Benny Altaco, tío del joven.

Por este crimen ya han sido arrestadas nueve personas. Se trata de Viviana Gómez, de 22 años, Jennifer López, de 22 años; Naila Reyes, de 28 años; Aván Rubén Mendoza, de 17 años; Bryan Vásquez, de 23 años; Humberto Ojeda Jr.; de 22 años y Hugo Iván Ojeda, de 20 años. Los últimos en ser detenidos fueron Joel González Jr., de 19 años y Alejandro Gómez, de 18 años.

Los cargos que enfrentan son los siguientes:

Nombre: Joel González Jr.

Fecha de arresto: 9 de octubre de 2022

Cargos: Asesinato y participar en actividades delictivas organizadas

Fianza: $500,000.00 y $200,000.00 respectivamente



Nombre: Alejandro Gómez

Fecha de arresto: 9 de octubre de 2022

Cargos: Asesinato y participar en actividades delictivas organizadas

Fianza: $300,000.00 y $150,000.00 respectivamente



Nombre: Viviana Gómez

Fecha de arresto: 6 de octubre de 2022

Cargos:Asesinato y participar en actividades delictivas organizadas.

Fianza: $250,000.00 dólares y $100,000.00 dólares respectivamente



Nombre: Jennifer López

Fecha de arresto: 6 de octubre de 2022

Cargo: Obstaculizar la detención o el enjuiciamiento de un delito grave

Fianza: $20,000.00



Nombre: Naila Reyes

Fecha de arresto: 5 de octubre de 2022

Cargos: Intento de asesinato y participar en actividades delictivas organizadas



Name: Aván Rubén Mendoza

Fecha de arresto: 5 de october 05, 2022

Cargo: Intento de asesinato y participar en actividades delictivas organizadas



Nombre: Bryan Vásquez

Fecha de arresto: 3 de octubre de 2022

Cargos: Intento de asesinato y participar en actividades delictivas organizadas



Nombre: Humberto Ojeda Jr.

Fecha de arresto: 3 de octubre de 2022

Cargos: Intento de asesinato y participar en actividades delictivas organizadas



Nombre: Hugo Iván Ojeda

Fecha de arresto: 03 de octubre de 2022

Cargo: No Reportar un Delito





