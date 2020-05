Activan correo electrónico para responder dudas sobre reclamos de desempleo

Someter la solicitud de beneficio de desempleo en línea es solo el primer paso, a eso se le tiene que agregar el proceso de revisión y espera para, en caso de haber sido aprobado, recibir el primer pago.

La Comisión Laboral de Texas explica que si ha sometido su solicitud y ya le llegó su carta de aprobación entonces el pago pudiera verse reflejado en dos o tres semanas. Otro factor que puede estar alargando el tiempo de espera de su solicitud es la respuesta de su ex empleador, mientras la oficina estatal no reciba la justificación de su desempleo por parte del empleador, esta no podrá procesar su reclamo.

Pero si ya paso más de un mes de espera o tiene algún otro cuestionamiento sobre su solicitud puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección:

Ui.ombudsmen@twc.state.tx.us

Incluya esta información: Los cuatro últimos dígitos de su seguro social, su nombre como aparece en su licencia de manejo, número telefónico y una breve descripción de su caso .

La Comisión Laboral insiste en que también llamen al 1-800-939-6631 para cualquier información, afirman tienen más equipo tratando de darse abasto en los centros de llamadas