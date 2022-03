“En una semana hemos destruido los planes del enemigo”; Zelenskyy da evaluación optimista

KIEV - En un video dirigido a la nación el jueves temprano, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, hizo una evaluación optimista de la guerra y pidió a los ucranianos que mantengan la resistencia.

“Somos un pueblo que en una semana hemos destruido los planes del enemigo”, dijo. “Aquí no tendrán paz. No tendrán comida. No tendrán aquí ni un momento de tranquilidad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Zelenskyy no comentó si los rusos se han apoderado de varias ciudades, incluida Kherson.

“Si fueron a alguna parte, solo temporalmente. Los expulsaremos”, dijo.

Dijo que los combates están afectando la moral de los soldados rusos, que "van a las tiendas de comestibles y tratan de encontrar algo para comer".

“Estos no son guerreros de una superpotencia”, dijo. “Son niños confundidos que han sido utilizados”.

Aunque no se ha confirmado, Rusia habría lanzado bombas termobáricas en Ucrania, según denuncia este país invadido. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la munición termobárica y las bombas de racimo como armas "indiscriminadas" que destruyen los pulmones de las personas e incineran a las víctimas.

Dijo que el número de muertos rusos ha llegado a unos 9,000.

“Ucrania no quiere estar cubierta de cuerpos de soldados”, dijo. “Váyanse a casa”.