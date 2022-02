“Podría ser cualquier día”: Rusia tendría gran parte de fuerzas militares listas para invadir Ucrania

WASHINGTON — Estados Unidos advirtió el domingo que Rusia podría invadir Ucrania “cualquier día” y que ello iniciaría un conflicto que tendría un “enorme costo humano”.

“Si estalla la guerra, esto tendrá un costo humano enorme para Ucrania, pero creemos que, según nuestros preparativos y nuestra respuesta, también tendrá un costo estratégico para Rusia”, declaró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en programas de entrevistas dominicales en “Fox News Sunday”,“Meet the Press” de la cadena NBC y “This Week” de ABC.

El asesor del presidente Joe Biden envió la fuerte advertencia un día después de que funcionarios estadounidenses confirmaron que Rusia ha reunido al menos el 70% de la fuerza militar que probablemente pretende tener a mediados de mes para darle al presidente Vladimir Putin la opción de lanzar una invasión a gran escala sobre Ucrania

Los funcionarios, que discutieron las evaluaciones internas de la escalada rusa con la condición de no ser identificados, esbozaron una serie de indicadores que sugieren que Putin tiene la intención de una invasión en las próximas semanas, aunque el tamaño y la escala no están claros. Hicieron hincapié en que una solución diplomática parece seguir siendo posible.

Entre esos indicadores militares: un ejercicio de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia que generalmente se lleva a cabo cada otoño fue reprogramado para mediados de febrero a marzo. Eso coincide con lo que los funcionarios estadounidenses ven como la ventana más probable para una invasión.

Los funcionarios no sugirieron que un posible conflicto implicaría el uso de armas nucleares, pero el ejercicio ruso, que probablemente involucre el lanzamiento de prueba de misiles de largo alcance desarmados en territorio ruso, podría usarse como un mensaje destinado a disuadir a Occidente de intervenir en Ucrania.

INVASIÓN RUSA PODRÍA CAUSAR HASTA 50,000 MUERTES, SEGÚN OFICIALES

Funcionarios estadounidenses han dicho en las últimas semanas que una invasión rusa podría abrumar al ejército de Ucrania con relativa rapidez, aunque a Moscú podría resultarle difícil mantener una ocupación y hacer frente a una posible insurgencia.

La estrategia rusa en curso se produce cuando el gobierno de Biden ha estado divulgando inteligencia con la esperanza de contrarrestar de manera preventiva la desinformación rusa y bloquear los planes de Putin para crear un pretexto para una invasión. Pero ha sido criticado por no proporcionar evidencia para respaldar muchas de sus afirmaciones.

El sábado, The New York Times y The Washington Post dijeron que los funcionarios advirtieron que una invasión rusa total podría conducir a una captura rápida de Kiev y potencialmente provocar hasta 50,000 muertes.

El encuentro se da en medio de mucha tensión ante el temor de que Rusia se atreva a invadir y genere una guerra

Un funcionario estadounidense confirmó esa estimación a The Associated Press. Pero no está claro cómo las agencias estadounidenses determinaron esos números, y cualquier predicción sobre cómo procedería una invasión y el costo humano que infligiría es intrínsecamente incierta dados los caprichos de la guerra.

¿QUÉ HARÁ ESTADOS UNIDOS?

El presidente Joe Biden ha dicho que no enviará tropas estadounidenses a Ucrania para librar una guerra. Sin embargo, ordenó fuerzas adicionales, incluido personal del cuartel general y tropas de combate, a Polonia y Rumania para asegurar a esos aliados de la OTAN que Washington cumpliría su compromiso del tratado de responder a la agresión rusa contra el territorio de la OTAN.

Ucrania no es miembro de la OTAN, pero recibe entrenamiento y apoyo militar de Estados Unidos y sus aliados.

Funcionarios del ejército anunciaron el sábado que el mayor general Christopher Donahue, comandante general de la 82 División Aerotransportada, llegó a Polonia. Alrededor de otros 1,700 soldados de la 82 división aerotransportada se están desplegando en Polonia desde Fort Bragg, Carolina del Norte, y 300 soldados se están desplegando desde Bragg a Alemania. Además, 1,000 soldados con base en Alemania se están trasladando a Rumania.

Con el creciente nerviosismo en Europa del Este por la acumulación de Rusia, mucha atención se centra en la colocación de miles de tropas en Bielorrusia, que comparte frontera no solo con Ucrania sino también con tres naciones de la OTAN: Polonia, Lituania y Letonia. El gobierno de Biden pronto podría trasladar algunas tropas más dentro de Europa a las naciones aliadas en el flanco este de la OTAN, dijo el sábado un funcionario estadounidense sin especificar qué naciones.