Por qué Colombia hará historia el domingo sin importar quién gane las elecciones

En Colombia se cuentan las horas para que se elija en segunda vuelta al nuevo presidente del país y por primera vez en la historia una mujer afrodescendiente ocupará la vicepresidencia del país.

Los colombianos tomarán este domingo una decisión histórica cuando en las urnas se midan: Marelen Castillo y Francia Márquez.

Sin importar el ganador, por primera vez una mujer afrodescendiente asumirá la vicepresidencia en Colombia.

Para Marelen Castillo, candidata vicepresidencial de Colombia este es el momento de que las mujeres “tengamos la posibilidad de ser partícipes de las tomas de decisiones políticas, sociales, económicas.

Castillo es una mujer casada, de 54 años que nació en Cali y viene de compañera de fórmula de Rodolfo Hernández.

La profesora universitaria que tiene un doctorado en educación, proviene de “una familia de 5 hermanas. Yo soy la mayor, mi mamá modista por muchos años, mi papá pensionado, tengo dos hijos, y esta es mi familia y me gusta compartir y trabajar por los demás”.

Por su parte, Francia Márquez, la compañera de fórmula de Gustavo Petro, tiene 40 años y nació en el Cauca, es madre soltera, líder social y abogada.

“Sí se puede, nosotras las mujeres podemos cambiar este país, nuestra presencia hoy en la política ha hecho un cambio eruptivo”, considera Márquez, quien se destaca en su lucha por el medio ambiente y los derechos de la mujer.

“Nos hemos enfrentado a todo porque creemos y queremos, amamos este país, porque queremos vivir en dignidad”, precisa Márquez, la candidata vicepresidencial de Colombia, quien apunta que "estamos mamados, estamos cansadas y queremos un cambio para nuestro país".

Ambas fórmulas representan un cambio sustancial en el orden político, tras décadas de gobiernos conservadores.

Aunque no eran muy conocidas en el argot político han venido a hacerse notar.

“El no haber estado en el gobierno no quiere decir que no tengamos las competencias para liderar y llevar las riendas del país”, apunta Marelen Castillo, la candidata vicepresidencial que viene de pareja de Hernández.

Una de estas dos mujeres afrodescendientes acompañará a Gustavo Petro o a Rodolfo Hernández en la casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto. Por primera una fémina de origen afrodescendiente será la vicepresidenta de Colombia.