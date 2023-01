Perú: ONG de DDHH denuncia amenazas de ultraconservadores; Pedro Castillo vuelve a exigir justicia

LIMA, Perú - La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (Cnddhh) presentó este martes una denuncia contra el grupo ultraconservador La Resistencia por amenazas y difamaciones, en medio de la grave crisis política y social por la que atraviesa el país andino.

"Hemos venido a realizar una denuncia contra el grupo La Resistencia, que el día de hoy estuvo en el frontis de la Cnddhh, amenazando, lanzando improperios", anunció en redes sociales la secretaria ejecutiva de la organización, Jennie Dador.

La Cnddhh, que agrupa organismos de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos, agregó que durante la jornada de este martes La Resistencia también se hizo presente frente a las sedes del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

"Denunciamos que continúa el hostigamiento y la difamación contra los organismos de derechos humanos por el grupo violentista La Resistencia (…) Exigimos a las autoridades investigar y sancionar estos actos que buscan intimidar la defensa de los DDHH en el país", pidió la organización en Twitter, donde compartió varios videos de las concentraciones

En uno de ellos se aprecia a una decena de manifestantes delante del local de la Cnddhh, ubicado en el distrito limeño de Lince, la mayoría de ellos ataviados de banderas nacionales o camisetas azules con el logotipo de La Resistencia.

"Desde aquí, desde esta jato (casa), se coordinan todas las ONG para defender a los terroristas", entonó uno de los manifestantes por megáfono.

Según detalla la denuncia, también divulgada por Twitter, los hechos ocurrieron alrededor de las 13.00 horas (18.00 GMT), cuando entre 40 y 50 integrantes de La Resistencia llegaron a bordo de un autobús hasta la sede de la Cnddhh, donde gritaron de forma conjunta con frases como "terroristas, fuera del Perú, delincuentes, izquierdistas" y otros "insultos y amenazas".

La Cnddhh recordó que en 2022 ya presentó una denuncia por crimen organizado ante la Fiscalía contra La Resistencia, un colectivo que nació en 2018 con nexos políticos con el fujimorismo y otros grupos ultraconservadores.

Las hechos de este martes se registraron en medio de las protestas antigubernamentales que sacuden desde diciembre Perú y que suman un saldo de 50 personas fallecidas, la mayoría en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden.

En este contexto, la Cnddhh ha ejercido un papel activo para exigir respeto a los derechos humanos y justicia ante los manifestantes "asesinados mientras ejercían su derecho a la protesta".

CASTILLO DICE QUE SU DERECHO A LA DEFENSA FUE VULNERADO

El expresidente de Perú Pedro Castillo aseguró este martes en una audiencia judicial que su "derecho a la defensa y a (mostrar) las pruebas" fue vulnerado por el Congreso en el proceso parlamentario en el que fue destituido tras el fallido autogolpe de diciembre pasado.

"Primeramente, no he tenido antejuicio político. Segundo, que no he renunciado a este derecho constitucional de antejuicio político y tercero que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso", declaró Castillo, quien participó virtualmente y desde prisión en la audiencia en la que se evaluó su solicitud de anular la resolución que declaró su destitución.

El exjefe de Estado agregó que nunca ha pretendido salir de Perú, aunque su esposa e hijos permanecen asilados en México, y reafirmó su voluntad de "rendir cuentas en honor a la verdad" en su país.

"¿Por qué tendría que salir del país? ¿Dónde están las pruebas que quiero salir? Yo no he matado, no he robado ni he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas en honor a la verdad lo haré siempre aquí en mi país", aseveró.

Castillo intervino al término de la audiencia judicial en la que el juez Juan Carlos Chekley revisó la solicitud presentada por el exmandatario con el objetivo de anular las resoluciones del Congreso que declararon la vacancia (destitución) presidencial y levantaron el antejuicio político tras su intento de golpe de Estado.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió “perdón” si su Gobierno se “equivocó en encontrar la paz y la calma” tras un saldo de 49 fallecidos en las protestas en un mes, 21 en la última semana.

Durante la sesión, la defensa de Castillo, encabezada por el abogado Eduardo Pachas, quien ya había representado al expresidente cuando estaba al mando del Ejecutivo, argumentó que durante el proceso de vacancia no se le concedió el derecho a defensa y no se realizó un antejuicio político, el proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios.

El exmandatario fue destituido por el Parlamento el 7 de diciembre pasado por "permanente incapacidad moral", apenas unas horas después de que anunciara la disolución del Legislativo y declarara un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.

La votación de la vacancia presidencial se anticipó tras este anuncio de Castillo y obtuvo el respaldo de 101 de los 130 congresistas que integran la cámara peruana, que horas más tarde tomó juramento a la actual presidenta, Dina Boluarte.

Durante la audiencia de este martes, la Procuraduría General del Estado (entidad encargada de representar jurídicamente la defensa del Estado peruano) pidió al juez que se declare nula la petición de la defensa de Castillo.

Tras escuchar los argumentos de las partes, Checkely señaló que expedirá la resolución en el plazo de ley correspondiente.