Muere a los 104 años la legendaria actriz Olivia de Havilland

La actriz Olivia de Havilland, protagonista de la legendaria "Gone With de Wind" (1939), falleció este domingo a los 104 años, informaron este domingo medios locales que citan a su publicista Lisa Goldberg.

Havilland, ganadora de dos premios Oscar, murió “tranquilamente” por causas naturales en su casa de París (Francia), donde vivía desde hace más de 60 años, según confirmó Suzelle Smith, exabogada de la actriz, a NBC News.

“Anoche el mundo perdió a un tesoro internacional, y yo perdí a mi querida amiga y clienta”, dijo Smith.

La morena de ojos grandes era una de las últimas estrellas de la era de los estudios y la última sobreviviente de los protagonistas de “Lo que el viento se llevó”.

Hermana de la actriz Joan Fontaine, de Havilland ganó el Oscar por “To Each His Own” and “The Heiress”, y coprotagonizó varias películas con Errol Flynn, entre ellas “The Adventures of Robin Hood”.

Se destacó también al oponerse con éxito a los estudios de Hollywood por extender el contrato de los actores sin su consentimiento.

Le sobreviven su hija, Gisele Galante Chulack, su yerno Andrew Chulack y su sobrina Deborah Dozier Potter.

Goldberg dijo que los arreglos para el funeral son privados y que las contribuciones conmemorativas deben ir a la Catedral Americana en París.