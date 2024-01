ISIS se atribuye atentado en Irán durante ceremonia por general asesinado

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — El grupo terrorista ISIS se atribuyó el jueves los dos ataques suicidas con bombas contra una ceremonia en memoria de un general iraní asesinado, en el peor ataque ocurrido en Irán en décadas y todo el Medio Oriente se mantiene en vilo.

Expertos que le hacen seguimiento al grupo confirmaron que el comunicado, publicado en canales de internet de yihadistas, es de ISIS, que al parecer está tratando de aprovechar el caos reinante en la región en medio de la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza.

El ataque ocurrido el miércoles en Kerman mató a por lo menos 84 personas e hirió a otras 284. Fue contra una ceremonia en memoria del general iraní Qassem Soleimani, quien fue asesinado por un dron estadounidense en 2020. Soleimani es venerado como héroe por los partidarios de la teocracia iraní y era considerado por Estados Unidos como un enemigo mortal que ordenaba la muerte de militares estadounidenses en Irak.

El jueves, faltaban trozos de asfalto en la calle donde estalló la bomba, lo que sugiere que el artefacto estaba lleno de esquirlas para maximizar su letalidad. Otro lugar todavía tenía manchas de sangre.

“El momento en que me di vuelta y le dije a mi cuñada ‘Vayamos a la plaza’, estalló la bomba”, relató Mahdieh Sazmand, de 38 años, a The Associated Press desde su cama en el hospital de Kerman. “Si hubiésemos estado apenas 10 pasos más adelante, estaríamos justo en el lugar donde estalló la bomba”.

ISIS identificó como atacantes a Omar al-Mowahed y Seif-Allah al-Mujahed. Los hombres, dijo, perpetraron los ataques con chalecos explosivos. Usó lenguaje despectivo para referirse a los chiis, que son mayoría en Irán y que el grupo considera herejes.

El comunicado no especifica qué rama del grupo perpetró el ataque, aunque comunicados sobre ataques previos sí lo mencionan. Pero Aaron Y. Zelin, experto del Washington Institute for Near East Policy, dijo que otros comunicados han salido sin mencionar ese dato, y que el comunicado reciente vino directo de una cuenta vinculada al grupo.

El grupo probablemente deseaba que Irán ataque a Israel, con lo que la guerra de Israel contra Hamas se convertiría en una conflagración regional más amplia que ISIS podría aprovechar, dijo Zelin.

“Este es el modus operandi de ISIS, especialmente porque fue un ataque con una gran cantidad de víctimas”, explicó Zelin. “Son un poco como el Guasón. Quieren que el mundo quede envuelto en llamas. No les importa cómo, siempre y cuando les beneficie”.

ISIS previamente se atribuyó un ataque en Irán en junio de 2017 contra el parlamento y el mausoleo del ayatolá Ruhola Jomeini que mató a por lo menos 18 personas e hirió a más de 50. El grupo se ha atribuido otros atentados también.

El grupo, que antes gobernaba una enorme franja de territorio entre Irak y Siria, en la cual declaró un “califato” en el 2014, fue eventualmente derrotado por fuerzas internacionales bajo tutela estadounidense. Desde entonces ha sufrido divisiones, aunque ha organizado ataques cruentos. En la vecina Afganistán, se estima, ISIS ha aumentado su fuerza desde que colapsó el gobierno respaldado por Occidente y el Talibán tomó el poder, en 2021.

El gobierno iraní no ha reaccionado al comunicado de ISIS, aunque la prensa estatal lo reportó. Funcionarios del gobierno indirectamente han estado culpando a Israel y en Kerman, varias personas pisaban imágenes que tenían la bandera israelí y las palabras “Muerte a Israel” en farsi.

Previamente, la agencia de noticias estatal IRNA, citando una “fuente informada” anónima, reportó que los investigadores creen que atacantes suicidas estén detrás del atentado

Un funcionario, dice el reporte, indicó que imágenes tomadas por cámaras de vigilancia en la ruta del homenaje en el Cementerio de los Mártires en Kerman mostraron claramente a un hombre suicida detonando explosivos. El funcionario añadió que la segunda explosión “probablemente” fue causada por otro agresor suicida, si bien eso no ha sido confirmado.