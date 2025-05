Trump pierde la paciencia con Putin y critica que “se ha vuelto completamente loco”

El presidente estadounidense Donald Trump dejó claro que está perdiendo la paciencia con Vladimir Putin, lanzándole algunas de sus críticas más duras al mandatario ruso mientras Moscú bombardeaba Kiev y otras ciudades ucranianas con drones y misiles por tercera noche consecutiva.

"Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto absolutamente loco!", escribió Trump en una publicación en redes sociales el domingo por la noche.

Trump señaló que Putin está "matando innecesariamente a mucha gente", e hizo notar que "se están disparando misiles y drones a ciudades en Ucrania sin ninguna razón en absoluto".

El ataque fue la mayor ofensiva aérea desde que Rusia invadió el país en febrero de 2022, según funcionarios ucranianos. Al menos 12 personas murieron y decenas resultaron heridas.

El presidente de Estados Unidos advirtió que, si Putin quiere conquistar toda Ucrania, ello "¡conducirá a la caída de Rusia!". Pero Trump también expresó su frustración con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, diciendo que "no le está haciendo ningún favor a su país hablando de la manera en que lo hace".

"Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta, y más le vale parar", escribió Trump en redes sociales.

El presidente ha expresado cada vez más su irritación con Putin y la incapacidad de alcanzar una solución para guerra de tres años, a la cual Trump prometió que le pondría fin rápidamente mientras hacía campaña para regresar a la Casa Blanca.

Durante mucho tiempo se jactó de su relación amistosa con Putin, y subrayó repetidamente que Moscú está más dispuesto que Kiev a llegar a un acuerdo de paz.

Pero el mes pasado, Trump instó a Putin a "¡detener!" la agresión a Ucrania después de que el Kremlin lanzara otra serie mortal de ataques sobre la capital ucraniana, y en repetidas veces ha expresado su frustración porque la guerra continúa.

"No estoy contento con lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente. Y no sé qué demonios le pasó a Putin", le dijo Trump a periodistas el domingo por la mañana mientras partía del norte de Nueva Jersey, donde pasó la mayor parte del fin de semana. "Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a las ciudades y matando gente y eso no me gusta en absoluto".

Un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania sigue siendo esquivo. Trump y Putin hablaron por teléfono la semana pasada, y después de la llamada Trump anunció que ambos países comenzarán “inmediatamente” conversaciones de alto el fuego. Ese diálogo ocurrió después de que funcionarios rusos y ucranianos se reunieran en Turquía para las primeras conversaciones cara a cara desde 2022. Pero el jueves, el Kremlin dijo que no había conversaciones directas programadas.

La Unión Europea ha impuesto nuevas sanciones a Rusia este mes en respuesta a la negativa de Putin a acordar un alto el fuego. Pero aunque Trump ha amenazado con intensificar las sanciones y aranceles a Moscú, no lo ha hecho hasta ahora.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.