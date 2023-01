¿Por qué se estrelló el avión en Nepal?

BANGKOK — El vuelo 691 de Yeti Airlines se estrelló el domingo justo antes de aterrizar en la ciudad turística nepalí de Pokhara, la puerta de entrada a una popular zona de senderismo en el Himalaya, tras un viaje de 27 minutos desde Katmandú.

Se ha confirmado la muerte de al menos 69 de las 72 personas a bordo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Los pilotos afirman que Nepal puede ser un lugar difícil para volar, pero en el momento del accidente había buen tiempo, con poco viento, cielos despejados y temperaturas muy por encima del punto de congelación.

LLEVABA 72 PERSONAS A BORDO

Entonces, ¿qué pudo haber causado el accidente del avión ATR 72 de dos hélices?

Un dramático video grabado con un teléfono celular desde tierra muestra los últimos segundos antes de que el avión se precipite a una milla del recién inaugurado Aeropuerto Internacional de Pokhara.

La nariz de la aeronave se eleva notablemente antes de que el ala izquierda caiga repentinamente y el avión desaparezca de la vista en el video, lo que indica un probable calado, explicó Amit Singh, un piloto experimentado y fundador de la fundación india Safety Matters (La seguridad importa).

“Si ves la trayectoria de la aeronave, la nariz del avión sube, y la nariz arriba estaría asociada con una reducción de la velocidad”, declaró a The Associated Press.

“Cuando tienen un calado, por lo general baja un ala y las alas básicamente generan la sustentación. Entonces, a medida que se reduce el flujo de aire, la sustentación generada no es suficiente para sostener la aeronave en vuelo y las alas caen y la aeronave cae en picada”.

El profesor Ron Bartsch, un experto en seguridad de la aviación y fundador de la firma Avlaw Aviation Consulting de Australia, dijo al Canal 9 de Sydney que también cree que el avión haya caído en pérdida. Su proximidad al suelo posiblemente hizo que los pilotos creyeran que su velocidad era mayor de lo que realmente era, agregó.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“Yo señalaría que el avión entró en pérdida aerodinámica”, afirmó después de revisar el video grabado justo antes del accidente. “Posiblemente un error del piloto”.

El portavoz de Yeti Airlines, Pemba Sherpa, dijo que se está investigando la causa del desplome.

El ATR-72 se introdujo a fines de la década de 1980, fabricado por una empresa conjunta francesa e italiana y, aunque ha estado involucrado en varios accidentes letales a lo largo de los años —algunos debidos a problemas de formación de hielo—, en general tiene un “muy buen historial”, afirmó Bartsch.

Las cuadrillas recuperaron el lunes la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina del lugar del accidente, pero no será hasta que se analicen cuidadosamente que los investigadores sabrán con certeza qué sucedió.

El accidente aéreo registrado este domingo en Nepal al estrellarse un avión con 72 personas a bordo y al menos 68 muertos localizados, es el más grave ocurrido en la zona durante los diez últimos años.

“Los factores humanos serán un elemento que los investigadores observarán para ver si hubo el entrenamiento adecuado o no”, añadió Bartsch. “Pero normalmente los aviones no caen del cielo, particularmente los aviones modernos”.

Es posible que algún tipo de falla técnica con los instrumentos de la aeronave haya dado datos incorrectos a los pilotos, pero incluso así es posible recuperarse de un problema de calado, aseguró Singh.

“Los pilotos deben estar capacitados para manejar fallas técnicas”, añadió.

Singh subrayó que el sector aéreo de Nepal tiene un historial deficiente en seguridad y capacitación a pesar de sus “aeropuertos y condiciones desafiantes”. Aunque ha ido mejorando, sus aviones tienen prohibido volar al espacio aéreo europeo, recalcó.

Un piloto que vuela habitualmente un avión ATR-72-500 de India a Nepal dijo que la topografía de la región, con sus picos montañosos y valles angostos, aumenta el riesgo de accidentes y que, a veces, requiere que los pilotos vuelen dependiendo de su propia vista en lugar de los instrumentos.

El avión perdió altitud y provocó este escalofriante momento. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo.

El piloto, que trabaja para una aerolínea india privada y que pidió no ser identificado debido a la política de la compañía, calificó al ATR-72-500 de “avión implacable”, incluso si el piloto no está muy capacitado y no está familiarizado con el terreno y la velocidad del viento de la región.

ATR aseguró el domingo en Twitter que sus especialistas estaban “comprometidos totalmente para apoyar tanto la investigación como a los clientes” y que sus “primeros pensamientos están con todas las personas afectadas por esto”.

La compañía no respondió de momento a las solicitudes de más comentarios.

Hogar de ocho de las 14 montañas más altas del mundo, Nepal tiene antecedentes de accidentes aéreos. Según los datos de la Safety Matters Foundation, ha habido 42 accidentes aéreos letales en Nepal desde 1946.

La “topografía hostil” del país y los “diversos patrones meteorológicos” fueron los mayores desafíos, según un reporte de seguridad de 2019 de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, que también resultaron en una “serie de accidentes” de aeronaves pequeñas.

Según el informe, estos accidentes se produjeron en aeropuertos con pistas cortas para despegar y aterrizar, y la mayoría se debieron a errores de los pilotos.

El aeropuerto de Pokhara, un popular destino turístico que sirve como puerta de entrada a la cordillera de Annapurna, se encuentra a una altura de unos 2,700 pies.

Antes de la apertura del aeropuerto hace dos semanas, algunos expresaron su temor de que la cantidad importante de aves en el área —debido al hábitat que les proporcionan dos ríos y un vertedero cerca del aeropuerto— podría hacerlo aún más peligroso.

Durante la inauguración oficial del aeródromo, el alcalde de la ciudad dijo que se habían completado los trabajos para mitigar el efecto del vertedero, según informes de la prensa local, pero no quedó claro qué medidas se tomaron específicamente.

Si la aeronave hubiera sufrido el impacto de un pájaro cuando estaba por aterrizar, es posible que esto hubiera llevado a los pilotos a interrumpir su aproximación y dar la vuelta nuevamente, lo que también podría haber provocado que el motor calara, afirmó Singh.

“Un ajuste de propulsión fuerte puede provocar una entrada en pérdida”, explicó. “La tripulación suele manejar mal las maniobras de calado... así que, de nuevo, la cuestión es cómo afrontó el piloto el problema”.