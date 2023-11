Monica de la Cruz anuncia su relección como congresista para el Distrito 15

EDINBURG, TX - La congresista Mónica De La Cruz anunció su campaña de reelección para el Distrito Congresional 15 de Texas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

De La Cruz fue primera mujer latina de Texas elegida para el Congreso en el año 2022 y la primera republicana en representar dicho puesto.

"Es el honor de toda una vida servir como la voz del sur de Texas en la Casa del Pueblo... En solo 10 meses, he trabajado incansablemente para ser una voz eficaz para nuestra comunidad, trayendo las preocupaciones de las familias locales a la vanguardia de la capital de la nación - y solo estoy empezando." Dijo la congresista Monica De La Cruz en un comunicado. "Me siento honrado por el apoyo que he recibido de una amplia muestra representativa de nuestra comunidad, incluidos muchos independientes e incluso algunos demócratas. Los tejanos del sur me apoyan porque saben que he sido una legisladora eficaz y que mi corazón está en el lugar correcto. Espero seguir cumpliendo para nuestras familias", añadió.

De La Cruz ha copatrocinado más de 200 leyes, desde el apoyo a las mujeres con cáncer de mama hasta la protección de Medicare y seguro social.

También en mayo, la Cámara de Representantes votó a favor de su legislación contra la financiación ilegal del fentanilo.

La actual congresista se ha enfocado en la protección de los beneficios de los ancianos, el apoyo a los veteranos, las familias de la localidad, y las comunidades rurales, asegurando la financiación esencial para la aplicación de la ley local y proyectos de infraestructura, así como la lucha para proteger la frontera sur y busca seguir haciéndolo. Esto de acuerdo con un comunicado enviado a Noticias Telemundo 40.