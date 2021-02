Migrantes bajo el MPP en el campamento de Matamoros hacen un llamado al presidente Joe Biden

BROWNSVILLE, Texas- Migrantes campamento de Matamoros piden ayuda al nuevo gobierno de los Estados Unidos buscando una actualización del programa “MPP".

Son cientos de personas de centro America que ya tienen casi los dos años esperando por asilo, y se dice que no pierden la esperanza con la nueva administración del presidente Joe Biden.

“Hay unos que ya no soportan más... estoy haciendo algo por todos los que estamos en este lugar.” Dijo Sandra Andrade una migrante que habita en dicho campamento.

Andrade decidió grabar un video con testimonios de otras personas en el mismo lugar buscando cruzar de manera legal al país.

“La administration Trump nos dejo aquí, entonces le pedimos e favor al señor presidente Biden que sea su gestión que nos saque de este lugar.” Agregó Sandra Andrade ante las cámaras de Telemundo 40.

Sin embargo expertos en leyes dicen no hay nada que prometa algo todavía, pues de acuerdo con Jodi Goodwin, una abogada de inmigración, aún no se sabe en cuánto tiempo se restauraría el sistema política del país ya que no tienen ningún detalle de lo que se espera para el programa MPP.