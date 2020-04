‘YouTuber’ con COVID-19 sale a comprar pizza; causa enojo y usuarios lo atacan

MÉXICO - El YouTuber de nacionalidad venezolana SoyDavidShow provocó la indignación de sus seguidores y de quienes no lo conocían al promover un video en el que se le ve comprando pizza, aun cuando es positivo a COVID-19 y tendría que permanecer en aislamiento.

“Sean bienvenidos a una estupidez más de las mías", dice al inicio de su video, donde se le ve usando un cubrebocas sencillo y guantes de plástico.



"Me siento mejor, aunque pasó lo que algunos me estuvieron deseando en el video anterior; y me dio, me dio la cosa esa. Y todos los síntomas, la cosa respiratoria, todo lo viví”.

Por medio de su canal oficial, donde cuenta con 129,000 seguidores, compartió la visita que tuvo de personal de la Secretaría de Salud, quien le recomendó confinamiento al dar positivo a COVID-19.

"Mientras estamos encerrados hay que comer y decidí probar las pizzas congeladas del supermercado y probar; se vale la pena comprarlas para comer en la casa, así que acompáñame a jartar pizzas hasta por los codos", dice a sus seguidores.

En su opinión, el paseo por una amplia zona de la colonia Narvarte, en la capital ciudadana, no suponía riesgos porque no tendría contacto con nadie y había tomado las precauciones necesarias.

No obstante, en el video se le ve cuando toma y sostiene varios productos de los comercios que visitó y que estuvo cerca de varias personas.

Un funcionario reveló que con los cálculos que han hecho, han logrado determinar que la mayoría de las personas que portan la enfermedad podrán no necesitar de atención médica, pero sí contagiar a otros.

La aventura no fue bien recibida por sus seguidores, que le recuerdan la importancia del aislamiento.

México se prepara para enfrentar la Fase 3 de la emergencia sanitaria, y al corte del domingo en el país había 4,661 casos confirmados y 296 decesos.