Turismo de vacunas: viajan a EEUU ante el lento avance en México

MÉXICO - El líquido que contiene esta jeringa es la esperanza de sobrevivir que la mayoría de mexicanos anhelan. Por eso, ahora el sueño americano para muchos es ir al otro lado de la frontera a aplicarse la vacuna contra el COVID-19.

"Tuve que pagar por mi decisión, pero por adquirir una sensación de mayor seguridad", admite Norma Castilleja, quien logró vacunarse en Estados Unidos.

Castilleja reunió sus ahorros y fue a Houston a inmunizarse porque dice que en su tierra natal el momento en el que le tocaría la inyección está aún muy lejos.

"No es por estar delante de nadie sino quizá es una oportunidad para que le llegue más rápido a otra persona porque yo no la voy a necesitar", considera.

Al igual que ella, cientos de habitantes de México están viajando por cielo o tierra al país vecino, alentados por quienes han comprobado que es muy fácil conseguir allá la inmunización de forma gratuita.

Las redes sociales están llenas de comentarios y narraciones de quienes han logrado vacunarse en Estados Unidos y dicen que solo basta con registrarse o ir a formarse para lograr su objetivo.

La mayoría de los mexicanos admite que no deja sus trámites preparados, por si llega a morir.

"Es muy importante poner el dedo en la llaga", subraya la analista Aribel Contreras.

Para ella, las razones de este fenómeno son lógicas cuando apenas poco más del 3% de la población ha recibido por lo menos una dosis.

"En México se ve cada vez más distante el que se pueda lograr un esquema de vacunación con gran cobertura", dice.

Por supuesto quienes no pueden acceder a este privilegio, lo consideraron injusto.

"Hacen mal, necesitan esperarse a que les toque aquí. Yo creo que con tantita espera no se van a ir pronto, no se van a enfermar", dice Avelino Pedraza, quien no se ha vacunado.

"Uno que está pobre, jodido, a cada rato, no que ya se murió fulanito, el otro y pues no", dice Patricia Delgado, quien no se ha vacunado.

Las familias temen las clases presenciales, porque el coronavirus no respeta a los menores.

Consciente de su gráfica de vacunación , el gobierno federal pide a sus habitantes paciencia.

"Espera tu turno, espere usted su turno, la vacuna llegará", afirma Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Pero el virus no se detiene y todos buscarán de una u otra forma protegerse de él.