México expulsa a ‘influencers’ de zona arqueológica maya por conducta “inmadura”

MÉXICO - Integrantes de las series Acapulco Shore y Guerreros 2020 fueron expulsados de la zona arqueológica maya de Uxmal, en el estado de Yucatán, por no respetar las medidas de seguridad y sanidad establecidas tras la reapertura de esa área.

Según un comunicado de la comisión de Seguridad y Salud del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Luis "Potro" Caballero, de Guerreros 2020; Tadeo Fernández, de Acapulco Shore, y Dhasia Wezka, conductora de MTV e influencer fueron los famosos involucrados en el incidente.

"La comisión rechaza enérgicamente y señala la mala disposición en el actuar de las personas que visitaron la zona arqueológica de Uxmal (...) toda vez que violaron flagrantemente los protocolos de seguridad e higiene establecidos al momento de visitar el sitio".

Además de rehusarse a portar un cubrebocas, los famosos no mantuvieron la sana distancia, no respetaron señalamientos como no gritar y se negaron a seguir las instrucciones del personal que labora en el sitio, además de que lo amenazaron.

En redes sociales, "Potro" Caballero, Tadeo y Dhasia Wezka compartieron fotos de su visita a la zona arqueológica y, efectivamente, no usan cubrebocas ni mantienen la distancia de al menos un metro y medio.

La comisión adscrita al Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura aseguró que desde que llegaron a la zona arqueológica los visitantes rehusaron seguir las disposiciones establecidas.

"Razón que hizo al personal de custodia del INAH de Uxmal actuar en consecuencia a sacarlos del sitio, debido a que estos jóvenes nunca tuvieron ni la actitud, ni la disposición de estar en sintonía con las medidas ya establecidas", señala el comunicado.

Las autoridades dijeron no esperar una disculpa pública de los famosos, ya que consideran que son incapaces de dimensionar sus acciones en tiempos de la pandemia.

"No esperamos una disculpa pública de esas personas porque consideramos que no son capaces de dimensionar sus actitudes ni tener conciencia de los tiempos que vivimos, así como tampoco del enorme daño que pueden causar con su ejemplo de inmadurez, que promueve la irresponsabilidad dentro del sitio", cita el comunicado.