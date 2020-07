Mexicanos acuden a la Guadalupana en busca de consuelo

MÉXICO - Invadido por la emoción, Tomás Vargas llegó a la Basílica de Guadalupe. Sus pies le recordaban lo cansado que fue el camino, pero su corazón le decía que todo había valido la pena.

"Ella es muy milagrosa, cuando hay fe, sin fe nada es posible", asegura Vargas.

El hombre de 85 años fue a agradecerle a la Guadalupana porque nadie en su familia se ha enfermado en esta pandemia y a suplicarle que los siga protegiendo.

Al igual que muchas otras personas que, a lo largo de los más de 100 día que ha durado la cuarentena, se han acercado al templo mariano tan solo para sentirse cerca de la virgen del Tepeyac.

El fuego guadalupano no se ha apagado durante todo este tiempo, lo han mantenido encendido cientos de creyentes que llegan hasta el templo impulsados por su fe.

Para ellos, La Villa ha permanecido parcialmente abierta: de forma controlada y luego de pasar los filtros de seguridad, los creyentes pueden caminar frente a la imagen sagrada por unos segundos y elevar sus oraciones desde la puerta.

Gobierno confirma 8,438 casos para llegar a un acumulado de 370,712.

"Ella escucha nuestras cosas hasta en la calle”, dice María Victoria Cruz.

La mujer llevaba para la Virgen solo gratitud. Hace menos de un mes estuvo enferma deCOVID-19, pensó que ahí terminaría su vida, pero asegura que su madre santa la cubrió con su manto.

"La verdad es que yo me sentía desesperada y no tenía ni ganas de hablar, pero la verdad es que yo en las mañanas, yo le pedía en las mañanas a mi madre, la Virgen y a Dios, que su hijo Jesús me diera otra oportunidad", dijo Cruz.

Por ahora se calcula que ha asistido solo un 5% de los visitantes que normalmente hay en esta época, pero se espera que en cuanto la basílica abra sus puertas, miles acudan a agradecer y a pedir favores.