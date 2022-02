En defensa de su hijo, López Obrador insiste en arremeter contra periodistas

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este lunes de nuevo contra los periodistas al salir en defensa de su hijo y respaldar su respuesta a una investigación noticiosa que revelaría un conflicto de interés por haber vivido en Houston, Texas, en la casa de un contratista del gobierno mexicano.

Durante dos semanas, López Obrador ha ocupado gran parte de su conferencia mañanera para criticar a periodistas y, aun cuando ha negado que exista un conflicto de interés en el caso de su hijo, no ha negado los detalles de las investigaciones.

En su lugar, ha acusado al periodista Carlos Loret de Mola, de Latinus, de ser un "golpeador" y de tener ingresos anuales por más de 35 millones de pesos (más de $1.7 millones), lo que dio a conocer de forma pública aunque es información reservada al fisco y su publicación vulnera la ley.

TRASPASA LÍMITES LEGALES

“Que sepan que yo no me voy a dejar, el que se aflige se afloja. Tenemos que seguir defendiendo la cuarta transformación y voy a pedir al Instituto de la Transparencia (...) porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas (de Loret de Mola)”, advirtió el mandatario desde Hermosillo, Sonora.

En respuesta, el viernes durante un Space en Twitter más de 64,200 ciudadanos se reunieron bajo el hashtag #TodosSomosLoret para manifestar su inconformidad a lo hecho por López Obrador, ya que lo consideran una amenaza a la protección de datos personales.

Pero este lunes, el mandatario descalificó la movilización virtual que duró más de 10 horas, en las que se dio voz a quien solicitó el micrófono para que expresara su opinión, y salió en defensa de su hijo José Ramón López Beltrán.

“José Ramón está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex (Petróleos Mexicanos), ni con ninguna empresa vinculada al gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear", declaró en su rueda de prensa diaria.

Pese a la solicitud, el presidente respaldó la sección que creó para desmentir supuestas noticias falsas.

El mandatario se refirió a las primeras declaraciones públicas de su hijo, este domingo, tras revelarse en enero que él y su pareja, Carolyn Adams, ocuparon en 2019 y 2020 una casa que pertenecía a Keith L. Schilling, ejecutivo de Baker Hughes, que ese año obtuvo un contrato de Pemex y ha aumentado su relación con el gobierno mexicano.

“Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, indicó López Beltrán en un breve comunicado.

NUEVO PROBABLE CONFLICTO DE INTERÉS PARA CUBRIR EL ESCÁNDALO ANTERIOR

Pero el hijo del mandatario desató otro escándalo de presunto conflicto de interés por revelar que desde 2020 trabaja como abogado para KEI Partners, despacho de hijos de Daniel Chávez, un amigo y empresario que asesora a López Obrador en su megaproyecto del Tren Maya.

Además, Chávez es fundador de Vidanta, un consorcio con 30 desarrollos turísticos de lujo, e integrante del consejo asesor del presidente, según la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos una relación de negocios, él no tiene negocios con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayudan”, afirmó el mandatario.

El hijo y la nuera de López Obrador, quien trabaja como cabildera de empresas petroleras, acaparan la polémica desde finales de enero, cuando MCCI y el medio Latinus revelaron su vida opulenta en Houston, Texas.

Pese a las explicaciones de López Beltrán, los críticos denunciaron que los registros públicos muestran que no está inscrito en el Colegio de Abogados de Texas y que la empresa Kei Partners obtuvo su registro un mes y medio antes del inicio del sexenio de López Obrador, en diciembre de 2018.

"Tenemos a nuestra disposición todas las pruebas y estamos dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes, para que ellos cuando crean conveniente y oportuno puedan o no revelar públicamente la información", afirmó Adams en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Tanto la respuesta de López Beltrán como de su esposa ocurren a dos semanas de la publicación de la investigación periodística sobre la vida que llevan en Texas y que dista de las normas de austeridad promovidas por López Obrador.