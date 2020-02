La doble lucha que enfrentan los enfermos de cáncer y con VIH en México

MÉXICO - Pacientes con cáncer y VIH en México protestaron este martes frente al Palacio Nacional para exigir el abastecimiento de medicamentos para ambas enfermedades y para que se mantenga el apoyo económico a la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam).

"Lo único que queremos es que el medicamento llegue, no estamos pidiendo otra cosa. Es lo único que pedimos, que el medicamento llegue. Es la solución que pedimos nada más", dijo Omar Hernández, papá de un pequeño con leucemia y uno de los doscientos manifestantes.

El desabasto, de acuerdo con los manifestantes, se ha mantenido por años, pero ha sido en los últimos meses que se ha recrudecido la situación, debido a los recortes presupuestarios establecidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador -que entró en funciones el 1 de diciembre de 2018- y las nuevas condiciones de compra de medicamentos.

"Estamos peor que en diferentes gobiernos pasados", lamentó Hernández, quien junto con otros padres de familia, pacientes con cáncer de mama y con VIH, clausuraron simbólicamente las entradas de Palacio Nacional.

Según los pacientes, actualmente en México los enfermos enfrentan dos batallas: contra su enfermedad y contra el desabasto.

"Muchas mujeres que estamos manifestándonos en el Zócalo estamos a mitad de tratamiento. No hay suficiente medicamento, quimioterapia ni nada, muchas veces tenemos que comprar de nuestro bolsillo tratamientos que a veces no hay en la fundación", aseguró Patricia Muñoz, sobreviviente de cáncer de mama.

GOBIERNO NO QUIERE APOYAR A ENTIDADES PRIVADAS

La semana pasada, Fucam anunció que dejaría de otorgar tratamiento gratuito a las mujeres con cáncer de mama debido a que el gobierno federal había dejado de financiar su actividad tras la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El convenio, dijo la fundación, expiró el 1 de enero y no logró llegar a uno nuevo. Sin embargo, poco después la misma Fucam aseguró que había logrado un acuerdo con el gobierno pero solo para atender a quienes tenían póliza vigente en el extinto Seguro Popular hasta el último día de 2019.

Pese a ello, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló este martes que, aunque la Fucam "ha tenido aciertos", no es eficiente ni transparente que entidades privadas ejerzan servicios públicos.

"Queremos destacar que se acordó entre el Insabi y Fucam que se daría continuidad al tratamiento de las mujeres que ya estaban en tratamiento allí", aseguró.

El funcionario reiteró que los casos nuevos se atenderán en hospitales públicos y en el Instituto Nacional de Cancerología. "Fucam atendía cerca de 1,000 casos nuevos y pueden ser perfectamente absorbidos", aseguró.

No obstante, las pacientes aseguran que no confían en las autoridades.

"Yo asistí a 4 hospitales e instituciones públicas para que me diagnosticaran y en ninguno de ellos me quisieron diagnosticar. (En cambio) El mismo día que llegue a Fucam, salí con biopsia y en dos semanas me dieron mi diagnóstico", dijo Lorena Estrada, paciente de cáncer de mama.

Aseguró que, desde su perspectiva, los hospitales no tienen la manera de atender a tantas pacientes. "Muchas de las que estamos aquí es porque ya pasamos por esos hospitales, por algo se busca Fucam", indicó.

PIDEN EMERGENCIA SANITARIA

Los padres afectados por el desabastecimiento de medicamentos oncológicos presentaron este martes un oficio ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para pedir que se declare una emergencia sanitaria.

"Vamos a pedir a la OMS que intervenga, intervención inmediata porque no hay medicamentos y estas organizaciones civiles no se dan abasto. Llega mucha ayuda pero es poco medicamento", aseveró.

En tanto, las pacientes siguen pidiendo ayuda a gritos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Por favor señor presidente, no nos abandone, mucha gente confió en usted y usted está traicionando al pueblo mexicano, por favor, no atente contra la salud de los mexicanos", pidió Patricia Muñoz.