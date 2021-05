Joven hispano de California desaparece durante sus vacaciones en México

SAN FRANCISCO, California - Una familia hispana de Hayward busca desesperadamente a un joven que desapareció tras realizar un viaje a México para visitar a su hermana.

Manuel Reyes, de 19 años, llegó a principios de abril a Lagos de Moreno en Jalisco, sin embargo, el domingo pasado salió por la noche y nunca regresó.

La hermana de Manuel, quien prefirió mantenerse bajo el anonimato, aseguró que ambos salieron ese día.

“Le llamé y le digo a qué horas vas a llegar, te estoy esperando ya es tarde y me dicen que ya vienen, que estaban comprando algo de comer”, indicó la hermana del joven.

Por su parte, la madre de Manuel, quien vive en Hayward, explicó que la última vez que hablaron, el joven le dijo que pronto regresaría.

“Yo me voy pronto dijo él, no te desesperes, me dijo, yo llego el jueves. Por eso no quiero entrar al cuarto de él para nada, más que orar, pero no quiero ver su ropa y nada de eso, porque me recuerda cuando salía con sus playeras”, dijo la madre visiblemente afectada.

Residentes de Lagos de Moreno aseguran que hay muchas personas que desaparecen en la región y la mayoría son jóvenes de entre 13 y 22 años.

Genaro de la Torre, presidente del Comité de Ciudadanos de Seguridad Pública de Tijuana, una de las ciudades más violentas de México, dijo que los turistas tienen que tomar medidas de precaución cuando visitan el país.

“No traer demasiado efectivo, tratar de traer lo mínimo. No visitar algunos lugares de noche, tratar de ir a lugares iluminados donde hay más movimiento”, aseguró de la Torre.

Por su parte, Diana Delgadiño, jefa de Comunicación Social de Tepatiplán indicó que cuando una persona es reportada como desaparecida se activan todas las alertas y “se comunican entre comisarías para en ese caso cerrar los círculos y peinar la zona para hallar las pistas”.

Como Manuel es ciudadano estadounidense, las autoridades están presionando a la policía en Lagos de Moreno para que encuentren al joven.