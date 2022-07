Guatemalteca que murió tras cirugía estética se cayó un día antes de caer, asegura su médico

TIJUANA – María José Chacón de Ortiz, esposa de un diplomático guatemalteco, falleció el lunes 4 de julio tras realizarse un procedimiento de cirugía estética en el Hospital Jerusalem el 23 de junio de este año a pesar de que este había sido clausurado por autoridades sanitarias, asegura la Fiscalía de Baja California. Mientras que el Hospital Jerusalem comparte con TELEMUNDO 20 su versión de los hechos.

“A decir del señor fue en Jerusalem, toda vez que este dice que la lleva incluso el día 22, sin embargo, la intervención quirúrgica fue el día 23. Ella duerme en dicho hospital a decir del esposo y ahí es donde fue intervenida a decir del esposo”, explica Edgar Mendoza, fiscal regional de Tijuana.

El Hospital Jerusalem se mantenía con sellos y leyendas de suspendido por la fiscalía general de Baja California desde el 30 de mayo. Esto preocupa a los médicos en Tijuana, que aseguraron los pacientes deben percibir ese tipo de situaciones al ingresar a un hospital.

“Es sospechoso decir oye hay sellos, no sé qué mentira parece que les dijeron, no sé a mí me generaría una sospecha y la pensaría dos veces”, opina Abraham Sánchez, presidente del colegio de médicos de Baja Health Cluster.

DIRECTOR DEL HOSPITAL JERUSALEM: CIRUGÍA PLÁSTICA OCURRIÓ EN OTRO HOSPITAL

Por su parte, Juan Betancourt, director del hospital Jerusalem en Tijuana asegura a TELEMUNDO 20, que la cirugía estética a la que Chacón de Ortíz se sometió, fue realizada en el centro médico Florence.

Betancourt también agregó que la esposa de Henry Giovanni Ortiz Asturias, cónsul de Guatemala en Denver, sufrió una caída en su hogar antes de ser trasladada a la Cruz Roja de Tijuana donde falleció.

La fiscalía de Baja California dijo que la familia de la difunta confirmó que fue debido a una caída que se llamó a los paramédicos, pero que aún esperan los resultados del médico forense de Tijuana (SEMEFO).

“Hay una caída que menciona el esposo en esa entrevista donde le dice su hijo que se cayó en su domicilio y que debido a esto es que piden ayuda y es el traslado a Cruz Roja. Sin embargo, es una etapa preliminar y no podemos determinar si [la muerte] fue o no debido a esa caída”, informó Mendoza.

Chacón de Ortiz sigue en las instalaciones del SEMEFO, donde la falta de una autopsia ha complicado el avance de la investigación para determinar si la cirugía estética ocasionó su muerte, agregó la fiscalía.

Mientras las investigaciones continúan el clúster de cirujanos plásticos en Tijuana informó que en esta región hay un promedio de solo 130 cirujanos plásticos certificados. Por lo que recomendaron informarse de si su médico cuenta con todas sus credenciales para operar será vital antes de cualquier procedimiento.

La fiscalía agregó que la difunta ya se había operado previamente en el hospital Jerusalem en 2019.

COEPRIS Y FGE: EL HOSPITAL JERUSALEM ESTABA CLAUSURADO

Según la fiscalía de Baja California, el hospital Jerusalem fue clausurado hace dos meses por no contar con "los requerimientos de operación" requeridos por las autoridades sanitarias de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), por lo que también investigan la supuesta violación de los sellos de clausura.

“Nosotros como COEPRIS en su momento instalamos sellos de suspensión de actividades, ya los habían quebrantado las personas que laboran en esta clínica, habíamos dado ya vista a la fiscalía por considerarse un delito”, se indicó.

Erwin Areizaga, titular de COEPRIS, dijo a TELEMUNDO 20 el miércoles que el hospital habría sido clausurado hace casi tres meses por no contar con un médico acreditado en el sitio.

El hospital Jerusalém, que se ubica en Playas de Tijuana a 20 minutos de la frontera, se especializa en cirugía cosmética y bariátrica.