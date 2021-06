El riesgo no termina: más de 50 personas ya vacunadas, mueren por COVID-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO - Con un homenaje y entre lágrimas, las enfermeras despidieron a su compañera, quien a pesar de estar vacunada contra el COVID-19 se contagió y no pudo ganarle la batalla al virus.

"Es un día muy triste, un momento muy triste", expresó la enfermera Minerva García.

Al igual que ella, otros adultos en diversas entidades del país se han ido de la misma manera.

"La vacuna no es la panacea y no todos reaccionamos de la misma forma", subrayó Alejandro Efraín Benítez, secretario de Salud de Hidalgo, el estado donde han reportado más muertes de personas ya vacunadas.

Desde que inició la inmunización, por lo menos 36 personas se han infectado y fallecido en ese estado aledaño a Ciudad de México.

"Once de ellas con esquemas completos, 25 con esquemas incompletos", precisó el funcionario.

En San Luis Potosí han documentado 41 enfermos con las dos dosis aplicadas y dos decesos; en Nuevo León, 303 contaminados y un muerto; en Puebla, 75 infectados y 18 defunciones; en Sonora, seis pacientes perdieron la vida, y en Baja California sur, 10 no lograron sobrevivir.

Obreros, amas de casa y jubilados suman el 94% de los muertos en la pandemia.

“Es mínimo, o sea, prácticamente inexistente”, consideró sobre el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador, para quien no hay nada de qué preocuparse.

"No es un asunto grave, esto que me estás planteando no me lo habían informado", respondió a una pregunta en su conferencia matutina.

En tanto, en todo el país la vacunación continúa.

Poco más del 30% de los mexicanos ya ha ido a vacunarse; casi 17 millones tienen el esquema completo y poco más de 11 millones han recibido solo una dosis.

Precisamente, indica la epidemióloga Liliana Alfaro, lo que está ocurriendo en la república mexicana es que entre más avanza la protección, la gente baja la guardia y el coronovirus ataca.

"A pesar de que es un solo virus, este también va cambiando. Además de que somos un país bastante enfermo, empezando por la diabetes, la obesidad", destacó Alfaro.

En cada estado las autoridades investigan sus casos para conocer por qué se contagiaron algunas personas y murieron a pesar de estar vacunadas.