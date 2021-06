El gobierno de México vende un avión presidencial, pero no es el que tenía en venta

CIUDAD DE MÉXICO - El gobierno mexicano anunció este viernes que concretó la venta de un avión presidencial, pero no se trata de la multicitada y polémica aeronave que fue promovida hasta con una rifa.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) reportó la venta de varias aeronaves, entre ellas el avión presidencial Benito Juárez, en 65 millones de pesos ($3.2 millones), que utilizó Felipe Calderón durante su presidencia, de 2006 a 2012.

Esa nave, marca Boeing Company modelo 757-225, salió a la venta como el lote 14 en la subasta convocada por el INDEP y que en total recaudó 125.5 millones de pesos ($6.3 millones).

Aunque Calderón usaba el "Benito Juárez, hacia fines de su sexenio autorizó la compra de una nueva, mayor y mejor aeronave que es el avión presidencial utilizado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Desde que era candidato, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó esa compra y prometió que lo vendería al iniciar su gestión, lo que no ha conseguido después de 2.5. años en el gobierno.

El #INDEP informa que, se captaron 125.5 mdp, en la 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐚 𝐒𝐮𝐛𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐞𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐞𝐬. ✈️

Conoce el comunicado completo aquí: https://t.co/LzNDyGkA52 📄 pic.twitter.com/HWcHDf2vU9 — IndepOficialMex (@IndepOficialMex) June 11, 2021

El infructuoso proceso de venta del llamado TP-01 José María Morelos y Pavón, para el que el gobierno de México pidió el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), salió con precio base de salida 2,286 millones 17,512.15 pesos (alrededor de $115 millones).

En vista de que no se vendía, López Obrador organizó una rifa del avión, pero en el que el primer premio no era la aeronave, sino una parte de su valor, que fue fraccionado para no dañar a nadie, según argumentó.