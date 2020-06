A casi tres años del terremoto de 2017, damnificados aún no tienen vivienda

MÉXICO - Damnificados el terremoto del 19 de septiembre de 2017 que afectó a múltiples partes de Ciudad de México pidieron este viernes al gobierno mexicano que no haya corrupción en las obras y que se terminen para que puedan tener una vivienda digna y habitable lo más pronto posible.

Karina Solís es una de las personas cuya vivienda resultó dañada en el temblor y, casi 3 años después, continúa esperando a que terminen las labores de rehabilitación de su hogar, situado en Colonia del Mar, en el sur de la ciudad.

Hoy pide justicia para ella pero también para los cientos de familias que no tienen donde vivir.

"Estamos en una dinámica de sentirnos abandonados. Intentamos tener reuniones vía Zoom con la Comisión de Reconstrucción, intentamos crear acuerdos pero vemos falta de cumplimiento. Hubo reuniones de cinco o seis horas pero no vemos que se cumplan", expresó Karina 20 días después de haber roto la conversación con César Cravioto, quien lidera la comisión.

La plataforma Damnificados Unidos de Ciudad de México se reunió este viernes -alrededor de un centenar de personas- frente al antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el icónico Zócalo capitalino, donde reclamaron "reconstrucción sin corrupción" y pidieron reunirse con la jefa de gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, solo unas pocas viviendas rehabilitadas han sido entregadas y, aseguraron, no están en condiciones de habitabilidad.

Otros poblados de México golpeados por terremoto

Enrique Galván vivía en uno de los edificios dañados del Multifamiliar Tlalpan, también en el sur de la ciudad, y ha podido regresar a su casa, pero las condiciones no permiten que viva tranquilo y seguro con su mujer y sus cinco hijos.

"Ha sido de los pocos inmuebles que han sido entregados por este comisionado. Pudiera ser que debiéramos estar satisfechos pero a la hora de regresar resulta que se cae el techo, se cae el balcón y no hay servicio de agua o luz. No está en condiciones de habitabilidad y hay gente que ha tenido que irse", explicó Galván.

Él protesta por sus compañeros que no han podido regresar a sus viviendas y por los incumplimientos continuos de los que acusan a la comisión.

En la ciudad capital se realizaron actos y miles participaron de un minuto de silencio.

Piden que haya transparencia y se muestren las cuentas de la comisión, además de que se reanuden las obras, ya que antes de la contingencia por el coronavirus se pararon para auditar a las empresas constructoras y no se han vuelto a reanudar.

"No puede ser que se detengan las obras de esta forma sin pensar que esos cinco meses que tienen revisiones no tenemos hogar y no hemos visto reportes de esas revisiones", añadió Karina.

LA RESPUESTA OFICIAL

Por su parte, Claudia Sheinbaum mencionó el tema durante la conferencia de prensa ofrecida este viernes, donde aseguró que Cravioto está haciendo un "excelente" trabajo.

Mu00e9xico: pu00e1nico tras potente terremoto

"Han estado trabajando incluso en la pandemia atendiendo a los damnificados y la reconstrucción de viviendas ha continuado. En algunas ocasiones se piden cuestiones para las que consideramos que no tienen que utilizarse recursos públicos, como interfonos en las puertas de los edificios. Pero se ha mantenido diálogo y hay muchos avances", aseveró la alcaldesa capitalina.

Además, dijo que el esquema de reconstrucción es totalmente transparente y que cuentas con la colaboración y la aprobación de la gran mayoría de los damnificados.

Durante la marcha, los manifestantes mantuvieron la distancia de seguridad y portaron mascarillas y caretas para evitar la propagación de la COVID-19.

El terremoto de 2017 se saldó con la vida de 369 personas en México, 228 de ellos en la capital, y las heridas cicatrizan lentamente mientras continúa la incertidumbre en algunos de los puntos más afectados de la capital.

El terremoto se produjo días después del sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el sureño estado de Chiapas, que había dejado 98 víctimas mortales.