Mesera en Donna aún no se cree que recibió $1,000 de propina en un restaurante

Un día normal en la vida de Cynthia Banda se convirtió en uno extraordinario cuando al terminar de atender a tres personas en el restaurante Doña Maris, en Donna, recibió una propina de $1,000.

La mujer todavía no se lo cree. "Cuando me dan la tarjeta me dan dinero y yo pensé que eran $100, como pasa ahorita por Christmas. "Y ya cuando lo cuento miré que eran $1,000 y mi expresión fue agradecer. No hallé palabras", dijo esta madre soltera de dos hijos. A ella este regalo le cae como anillo al dedo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Hace seis años Cynthia trabaja como mesera en dicho restaurante y es reconocida como una mujer muy trabajadora. Con la Navidad a la vuelta de las esquina, ella está muy feliz con esta inolvidable sorpresa.