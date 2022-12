Masa de aire polar ya está más cerca del Valle del Río Grande

La masa de aire polar está por llegar al Valle del Río Grande por lo que Telemundo 40 La Autoridad en el Tiempo te estará ofreciendo cápsulas de cinco minutos cada media hora durante toda la madrugada de este viernes 23 de diciembre. Si quieres mantenerte informado y saber todo lo que está ocurriendo con el frente frío sólo tiene que sintonizar Telemundo 40 en tu televisor o visitar este enlace en Telemundo40.com.

No olvides que esta masa de aire polar provocará temperaturas sumamente bajas, al punto de que esta sería la Navidad más fría desde 1989, cuando el termómetro registró una mínima de 16 grados Fahrenheit.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología en Brownsville ha destacado que las condiciones atmosféricas no serán exactamente iguales para todos en el Valle de Texas. Sin embargo, nadie se salvará de experimentar temperaturas muy frías. Teniendo esto en cuenta, no se olvide de las mascotas que duermen en el exterior ni de las plantas. Igualmente tome medidas para que las tuberías de su casa no se congelen.

Lo único que por el momento parecen buenas noticias es que la posibilidad de lluvia durante este fenómeno atmosférico es sumamente baja debido a las condiciones climatológicas que se espera reinen entre el jueves, viernes y sábado en el Valle del Río Grande. Sin embargo, para la zona costera pudiera caer algo de precipitación invernal. En cuanto a las condiciones en el mar, se advierte que estarán sumamente peligrosas. Así que descarte navegar en una embarcación pequeña o entrar al mar hasta que la situación mejore.

Según el Servicio Nacional de Meteorología, para el jueves en la noche podrían registrarse interrupciones en el servicio de energía eléctrica provocados por los fuertes vientos que se esperan lleguen el jueves por la tarde/noche. Este preparado ante los cambios que se avecinan a la región.