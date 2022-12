Lugares donde puedes celebrar la llegada del año nuevo 2023 y algunos consejos para hacerlo de manera segura

El 2022 está por terminar y seguro son muchos los que quieren salir a celebrar en el Valle del Río Grande. Por eso, nos hemos dado a la tarea de recopilar las distintas actividades disponibles.

Pharr

Dónde: Pharr (Downtown Park)

Hora: 7:30 pm a 12 am

Dirección:

Entrada es gratis y tendrán música

Isla del Padre Sur

Dónde: En la bahía

Hora: 9:00 pm

Qué: Espectáculo de fuegos artificiales

A continuación te compartimos algunos consejos para mantenerte seguro en las celebraciones de fin de año emitidas por el Departamento de Seguridad de Texas:

-No beba y conduzca.

-Haga planes alternativos si va a consumir alcohol.

-Hágase a un lado o reduzca la velocidad para la policía, bomberos, EMS, vehículos del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y grúas detenidas en el lado de la carretera con las luces de emergencia activadas.

-Muestre la misma cortesía a los demás conductores que estén parados a un lado de la carretera.

-Abróchese el cinturón de seguridad todos los ocupantes del vehículo: es la ley.

-Reduzca la velocidad, especialmente con mal tiempo, tráfico denso, zonas desconocidas o en obras.

-Elimine las distracciones mientras conduce, incluido el uso de dispositivos móviles. La ley de Texas prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos portátiles para leer, escribir o enviar un mensaje electrónico a menos que el vehículo esté detenido.

-Si está utilizando un dispositivo de navegación o una aplicación, haga que un pasajero lo maneje, para que pueda mantener los ojos en la carretera.

-Mantén el número de Asistencia en Carretera de Texas guardado en tu teléfono. Marca el 1-800-525-5555 para cualquier tipo de asistencia.

(El número también puede encontrarse en el reverso del permiso de conducir de Texas.)

-Conduzca a la defensiva, ya que los viajes en vacaciones pueden presentar desafíos adicionales.

-No conduzca fatigado - deje tiempo suficiente para llegar a su destino.

-En carreteras de varios carriles, utilice el carril izquierdo sólo para adelantar.

(No sólo es cortés y evita entorpecer el tráfico, la ley de Texas exige que el tráfico más lento se mantenga a la derecha y utilice el carril izquierdo sólo para adelantar (cuando esté señalizado).

-No te cruces delante de camiones grandes e intenta no frenar rápidamente delante de ellos, no pueden maniobrar tan fácilmente como los vehículos de pasajeros y las camionetas.

-Si se ve implicado en un accidente sin heridos y puede mover su vehículo, despeje los carriles de circulación para minimizar el impacto en el tráfico.

(Dejar vehículos en un carril de tráfico aumenta la congestión del tráfico y deja a los implicados con un mayor riesgo de sufrir daños o un accidente secundario. En algunas autopistas, si no mueves tu vehículo cuando es seguro hacerlo, va contra la ley.)

-Revise su vehículo para asegurarse de que está en buen estado y asegúrese siempre de que su carga está bien sujeta.

-Informe de los peligros de la carretera o de cualquier cosa sospechosa a las fuerzas de seguridad más cercanas.

-Vigile el tiempo y las condiciones de la carretera dondequiera que esté viajando. Para conocer el estado de las carreteras y los cierres.