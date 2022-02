Lucha contra reloj para evitar ejecución de mujer condenada a muerte en Condado Cameron

La familia y amigos de Melissa Lucio, condenada a muerte en 2008 por el fallecimiento de su hija en el Condado Cameron, corren contra el reloj para lograr que el gobernador de Texas, Greg Abbott , se apiade de ella y le otorgue clemencia.

Aunque la mujer se supone que sea ejecutada el próximo 27 de abril, su caso ha llamado la atención de activistas, quienes se han unido al reclamo para que no la ejecuten. Luccio fue condenada en 2008 a la pena de muerte luego de que fuera hallada culpable por el fallecimiento de su hija Mariah, de dos años. La niña perdió la vida dos días después de caer por las escaleras de su casa.

Ahora, el lunes 7 de enero los familiares y amigos de Melissa dieron un paso más en su encomienda de frenar la ejecución al acudir a la oficina del fiscal del Condado Cameron, Luis V. Sáenz, y llevarle su reclamo. Entre los presentes se encontraba la madre de Melissa, quien en su silla de ruedas no pudo contener el llanto.

“Mi hija es inocente”, dijo visiblemente afectada Esperanza, la madre de Melissa. "Ella no merece morir, ella merece toda la vida", agregó ahogada en llanto la mujer.

La razón para que el grupo visitara la Oficina del Fiscal del Condado Cameron este lunes, era que se disponían a entregar las 30,000 firmas recaudadas por la organización “Death Penalty Action” y para pedirle al fiscal Luis Sáenz que viera un documental que se hizo sobre el caso de Melissa.

"Cualquiera que simplemente vea esta película reconocerá que esto nunca debería haber sido un caso de pena de muerte", dijo Abraham J. Bonowitz, director ejecutivo de Death Penalty Action. Además, asegura que quien vea el film, reconocerá que "no hay evidencia de abuso", por lo que no debía haber sido condenada a morir.

Sin embargo, el fiscal del Condado Cameron, donde Melissa fue enjuiciada, señaló que “ha llegado el momento para cumplir con la sentencia legalmente impuesta por el jurado y para obtener justicia por Mariah de dos años”.

Aún así, la familia de Melissa confían en su inocencia e insisten en pedir clemencia. “No más pedimos que si por favor no han visto la film de The State of Texas vs. Melissa Lucio, que lo vean y sabrán que ella es inocente”, afirmó Sonia Valencia Alvarez, hermana de Melissa.

La mujer fue condenada a morir por inyección letal. Cabe señalar que en seis ocasiones ha apelado su caso y todas las veces su peticion ha sido rechazada en el sur de Texas.