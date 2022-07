Vivía atrapado en el cuerpo equivocado y no dudó en transicionar de mujer a hombre

Christopher Gallegos está por cumplir 22 años, estudia barbería, anhela casarse y tener hijos. Aunque parecen sueños fáciles de lograr, han sido difíciles para él, que nació mujer y ahora es un hombre transgénero.

De pequeño su madre lo vestía y peinaba como niña. “Recuerdo que de pequeño a mi mamá le gustaba ponerme trenzas y peinarme pero mi cara lo reflejaba todo”, un rostro de infeliz, pues asegura vivía atrapado en el cuerpo equivocado.

Este joven explica que poco a poco se dio cuenta de que tenía que hacer un cambio en su vida porque "no estaba feliz con ser mujer, ser niña”. El no quería ni pretendía aparentar lo que no es y eso afectaba su estado de ánimo y comportamiento.

“No vivía feliz, no vivía en paz debido a la depresión. Tenía muchos pensamientos de que hasta aquí llegué y muchas veces me daban ataques de llanto, de depresión y ni siquiera quería ir a la escuela, ni quería despertar”, explica.

A los 13 años se dio cuenta del cambio que tomaría su vida. “Fui viendo en Internet que habían hombres transgénero. Me acuerdo que viendo en Internet un hombre que había tenido la mastectomía y en mi mente hizo “clic” y dije eso soy. Eso es lo que yo quiero hacer con mi cuerpo”, afirma. Para dar ese paso ya estaba preparado emocionalmente y sabía que lo realizaría independientemente del costo.

“A los 16 años me metí a trabajar para juntar el dinero de la cirugía. Yo sabía que iba a ser un gasto enorme entre testosterona y mi mastectomía”. Pero eso no lo detuvo. Trabajó, ahorró dinero y pagó su primer tratamiento. Tras inyectarse hormonas llegaron los cambios físicos.

“Los primeros cambios fue mi voz. Yo creo que al mes se notó mi voz (que fue cambiando). Me empezó a salir el bigote y luego a los tres meses me salió la manzanita y ahí ya no lo pude ocultar”.

La transición tomaba su curso ---ya había cambiado su registro de nacimiento, su diploma de graduación--- no quedaba rastro de aquella niña llamada Sabrina. Entonces se acercaba el momento de dar el último paso, la mastectomía.

“A los 20 años, empecé a buscar más doctores en el Valle de Texas, en Texas, fuera de Texas, (pero el cirujano que siempre había querido está en Dallas)”. Christopher viajó allá donde se extirpará sus senos.



“Sabrina ha quedado en el pasado. Desde que era muy pequeño, Christopher supo que quería cambiar. A los 13 años comenzó a planear su transición y hasta hace apenas unos meses pudo completar su sueño”.

“No pensé que había la esperanza de que se lograra mi mastectomía. Yo pensé que iba a fallecer sin mi mastectomía y mi tratamiento hormonal”, dice Christopher.

A sus 21 años viste de hombre, luce una barba inconfundible, tiene voz masculina, novia, se casará pronto y formará una familia. Por ahora está enfocado en sobresalir en una profesión dominada por hombres, la barbería. “La barbería me encanta desde que tengo 16 años. Mi plan es abrir una barbería aquí en Brownsville”.

Mientras sigue abriéndose camino, prefiere no nombrar más a esa niña. “Prefiero no hacerlo porque todo lo que me tocó vivir como tal, para mí es muy triste recordar todo lo que pasó esa persona, la tristeza, todo lo que batallé”, explica. Ahora solo quiere vivir como lo que siempre ha sido… Christopher Gallegos – “soy hombre transgénero, pero soy hombre”.