Violencia doméstica: si cree que está en peligro hay ayuda disponible

Incidentes de violencia doméstica que han tenido desenlace fatal recientemente acapararon la atención pública en el Valle del Río Grande y para evitar que situaciones de este tipo escalen, lo recomendable es denunciarlas y no temer porque hay ayuda disponible.

Alicia Limón vivió en carne propia la violencia doméstica cuando ella aún era una inmigrante indocumentada. Pero un día se armó de valor y pidió ayuda.

“Yo fui a la Policía de McAllen y les dije: 'Tengo este problema. Yo soy una persona buena, el único problema es que no tengo documentos. Pero tengo a mis hijos, ellos son ciudadanos americanos'. Fue tremenda la respuesta de McAllen. Me tomaron de la mano. Nunca me voy a olvidar que si estoy viva es por ellos, por la policía de McAllen”, afirmó la mujer, quien ahora aboga por los derechos de las mujeres que sufren de este tipo de violencia en el hogar.

Hoy Alicia es ciudadana de Estados Unidos y se ha convertido en activista de la comunidad. Ella cuenta que hay muchas razones para que una víctima de violencia doméstica se quede callada.

“Son amenazadas, les quitan los hijos o les juegan un juego psicológico. Porque aunque no te golpeen, psicológicamente te tumban", explica Alicia.

Si usted cree que está en peligro, existen organizaciones sin fines de lucro como Mujeres Unidas, donde le brindan refugio temporal y un plan para mantenerse segura.

"Nuestras asesoras pueden llevarlas ahí o pueden ir con la policía. La policía también los puede llevar al albergue", dice Alma Guerrero, coordinadora del Programa de Educación Comunitaria de Mujeres Unidas. Todos los servicios que Mujeres Unidas ofrece son confidenciales.

"Las asesoras legales las pueden ayudar a ellas con el divorcio, la custodia y el child support", añade Alma. Además, Mujeres Unidas cuenta con un centro de crisis para las víctimas de agresión sexual. Igualmente tienen dos líneas disponibles, una está a disposición de la comunidad las 24 horas del día.