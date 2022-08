Piden justicia tras la muerte del dueño de un negocio de karaoke en Texas

Chin Shin, a quien todos conocían como Jin, recibió un disparo el lunes por la mañana en Fort Worth. Ocurrió después de que un accidente de tráfico dio lugar a una discusión y, finalmente, a disparos en la intersección de los carriles hacia el sur de South University Drive y la Interestatal 30.

“Ha sido una montaña rusa para todos pasar por esto en los últimos días, pero ha sido una experiencia muy poderosa ver lo que ha construido en términos de comunidad”, dijo el amigo Conrad Alagaban.

La hermana y los amigos cercanos de Shin hablaron muy bien de él y de su negocio, Family Karaoke, donde también acreditaron su talento para el canto.

“Le encantaba el karaoke, le encantaba cantar. De hecho, si no sabe qué hacer en una noche en particular en la que él está disponible, su primera sugerencia es ir al karaoke”, dijo su viejo amigo Jack Chang.

La familia de Shin se mudó de Corea del Sur y echó raíces en Dallas cuando él era joven. Shin era conocido por sus actos de bondad, donando dinero a las víctimas del tiroteo en la peluquería de propiedad coreana, Hair World.

También trabajó incansablemente ayudando a otros negocios, a su comunidad y especialmente a su familia durante el apogeo de la pandemia.

“Soy enfermera de la UCI y recuerdo que él estaba muy preocupado por mí. Reunió a un grupo de personas, incluida mi madre, y todos hicieron máscaras y él las llevó al hospital”, dijo la hermana menor Kerri Shin Mejia.

“Ese es el tipo de cosas que hace. No me dijo que lo estaba haciendo. Simplemente demostró que me amaba".

Todavía está conmocionada por cómo una discusión después de un accidente se convirtió en violencia.

“Esto nunca debería pasarle a nadie. Un accidente automovilístico nunca debería convertirse en esto. Creo que los detectives harán lo que deben hacer y sé que la verdad saldrá a la luz”, dijo Shin Mejia.

En este momento, la policía de Fort Worth no ha realizado arrestos, confirmó el departamento. Hay esfuerzos de recaudación de fondos para ayudar a su hija y su familia con los gastos del funeral.