Viñedo en el Valle comenzó como pasatiempo que produjo vino que recibió reconocimiento

Lo que hoy día se conoce como el viñedo Dos Ríos, en el Valle del Río Grande, inicialmente comenzó como un pasatiempo para la familia Garza, quienes ya han recibido reconocimiento por el vino que producen. Pero el que podría ser considerado el único viñedo de la región, incluso ha estado amenazado por la construcción del muro fronterizo.

Los Garza comenzaron sembrando una pocas uvas y produciendo vino en la casa hasta que comenzó a tomar forma lo que hoy es su viñedo. Actualmente ya tienen más de 1,000 plantas de uvas sembradas que después pasan por una máquina que expulsa la fruta del racimo. Posteriormente se introducen en grandes tanques donde las dejan por semanas con el proceso de enfriamiento y fermentación. Es un proceso de tiempo, pero paciencia es lo que les sobra mientras disfrutan de su paraíso.

Desde temprano en la mañana, cuando el sol comienza a calentar, recogen las uvas que posteriormente se convertirán en vino. "Estamos cosechando, estamos procesando, estamos haciendo el vino y luego lo tenemos que guardar en frío y hacer una bola de cosas", explica Nora Garza, dueña del viñedo Dos Ríos, ubicado en un área paradisiaca. "Aquí se oyen los pajaritos, aquí hay chachalacas, aquí hay orioles, aquí hay cardenales, aquí hay todo tipo de palomas, de ardillitas, de muchas cositas muy bonitas. Hasta conejitos vemos de vez en cuando", añade.

Tanto Nora como Delfino, ambos retirados, han visto este viñedo como su patrimonio. Pero desde hace 10 años ellos empezaron a protegerlo y jamás pensaron que el muro fronterizo estuvo a punto de arrebatárselos. "Fue una cosa que ni podíamos creer. El muro ese lo querían hacer aquí, donde está está cerquita", explica Delfino mostrando el lugar. "Se vino el abogado aquí y habló con nosotros y nos dijo: 'Pero es que no tiene que ver nada. Ese muro ahí no más va a estar'. ¿Y le dije: 'Y quién va a querer venir a tomar vino en enfrente de una pared, enfrente de una tapia'", cuestionó Nora. "Si le dijeran a otra persona que tiene un viñedo en Fredericksburg te vamos a poner una tapia. ¿Verdad que no les gustaría?", agregó.

Por lo pronto parece que el muro no se va a construir pero quién sabe qué pueda ocurrir en el futuro. Justamente el viñedo queda a muy pocos metros de la carretera, pero llega hasta muy cerca del río Grande. La zona donde se encuentra el viñedo le da una personalidad única a sus vinos.

Como explica Roberto Solis, preparador de vino, "algo como esto es bastante especial. Es una finca donde puedes estar cultivando tus propias uvas y estás haciendo tu propio vino". Pero han sido años de arduo trabajo. Con ensayo y error aprendieron hasta cuándo la uva llega a su nivel perfecto de dulzura, logrando alcanzar un concepto diferente, un vino donde la fruta tiene el mayor protagonismo.

El viñedo Dos Ríos produce tanto vino blanco como vino rojo, cada uno con una identidad propia, con el aroma y sabor de lo mejor de las tierras del Valle de Texas.