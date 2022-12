Viajeros en McAllen también se ven afectados por cancelaciones y retrasos en vuelos

Los viajeros en el Aeropuerto Internacional Miller de McAllen inevitablemente se vieron afectados por los retrasos y cancelaciones en vuelos debido a la masa de aire polar que afecta gran parte de Estados Unidos.

Aunque en el aeropuerto de McAllen la madrugada de este viernes 23 de diciembre todo transcurría con aparente normalidad, el problema que las personas experimentaron fue que los vuelos de conexión se cancelaron o experimentaron retrasos. En total, al menos 5,000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos debido al mal tiempo.

Uno de los que se vio afectado por los retrasos fue Mario Pérez, quien viajó desde Seattle, Washington, y su vuelo se retrasó. "Está muy frío, había mucha gente. Tuve que esperar unas tres horas en el aeropuerto de más porque nos retrasaron los vuelos, pero gracias a Dios todo nos fue bien y ya llegamos aquí a casa", indicó el joven.

Con la proximidad de las festividades navideñas son muchos los que aún desconocen si podrán llegar a tiempo a su destino final a tiempo. Claro está, es que son muchos los están en la misma situación. Por ejemplo, José García, quien se encontraba en el aeropuerto de McAllen, sufrió un retraso de cinco horas en la salida de su vuelo.

Mientras, la masa de aire polar que se encuentra en el Valle del Río Grande continúa provocando provocando bajas temperaturas y viene acompañada de fuerte viento. Así que el pronóstico de que estaría frío sí se cumplió.

hay que destacar que el Servicio Nacional de Meteorología en Brownsville ha destacado que las condiciones atmosféricas no serán exactamente iguales para todos en el Valle de Texas. Sin embargo, nadie se salvará de experimentar temperaturas muy frías. Teniendo esto en cuenta, no se olvide de las mascotas que duermen en el exterior ni de las plantas. Igualmente tome medidas para que las tuberías de su casa no se congelen.