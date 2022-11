Venta de placas falsas de papel es un delito que está “fuera de control”

La venta ilegal de placas de papel es una actividad criminal que se extiende a los largo de todo Texas. Tan solo en la frontera el 15% de las estadísticas del crimen, según agencias del orden público. En el Valle este es delito del cual aún no hay un control, pese a los diversos operativos realizados.

Las diversas acciones que realizan las autoridades para frenar a los criminales, al parecer no son suficientes. Las autoridades en la frontera sur de Texas resaltan la forma en la que delincuentes se aprovechan de las lagunas en el sistema del Departamento Estatal de Vehículos Motorizados para vender placas falsas. Las agencias policiacas están dando frente a esta problemática con diverso operativos en los que participan agencias locales y federales.

"Se les hace fácil cruzar los carros sin aseguras, sin placas, sin registrarlo" afirma Martín Sandoval, portavoz de la Policía de Brownsville. Además, explica que el pago que estas personas reciben por cruzar estos vehículos con placas falsas es mínimo. “A veces es entre 50 y 150 dólares. Ahora uno tiene que pensar si es suficiente (dinero) para uno arriesgar que puede ir a la cárcel y pagar multas”, añade Sandoval.

Hacer esto no vale la pena, señala Sandoval, ya que agentes siempre están vigilando. El Departamento de Policía de la ciudad de Brownsville no solo realiza estos operativos en los puentes internacionales, sino en distintos puntos de la ciudad. Todo para enfrentar este delito.

Telemundo 40 acompañó a la policía durante un operativo en el que buscan atrapar a conductores con placas falsas. La venta ilegal de placas falsas es la única opción para aquellos que no tienen un estatus legal en el país. "¿Qué le hace uno ya? Me pueden dar una multa como que me puede recoger el carro", expresa tranquilamente un residente de Brownsville.

Investigadores a cargo de esta unidad ubicaron Samuel, a quien le sorprendió que al comprar una camioneta sin registro incurría en un delito. "Yo compré la troca completa con todo y placas en la pulga online. La compré por un precio caro y no sabía que la placa era así”, dijo.

El temor de las victimas de este crimen es el mismo, perder el vehículo.

Las placas de papel para dueños de lotes de autos son expedidas únicamente para uso del concesionario. "La persona que está usando el vehículo, como la placa es buena, él va recibir la multa por cualquier ofensa que haya hecho. Aparte de eso, van a haber comunicaciones con el dueño de la placa para ver qué fue lo que pasó", explica Sandoval.

Las autoridades aseguran que es un delito común y hay que evitar a toda costa que siga aumentando. Pese a los esfuerzos de los oficiales por sacar estas placas de las calles, aseguran que es un problema que está "fuera de control”. Es que son muy fáciles de conseguir y la gente está dispuesta a pagar hasta ocho veces más por una placa falsa que por un permiso legal.

Recorrimos las calles con el oficial Juan Martínez, de la Policía de Palmview, y bastaron unos minutos para dar con el primer vehículo con placas falsas. “Si nos quedamos todo el día trabajando en estas cosas vas a ver como unas 20 o 30 nomás en unas 8 horas”, afirma.

En Texas no existe una ley que les permita ir en contra de quienes ofrecen placas falsas en línea, dice Sepúlveda. “Sí es un delito vender este tipo de placas. En redes sociales es un poquito más difícil porque hay que obtener las órdenes de cateo”, señala Casas.

El uso de placas falsas es un gran problema para el estado de Texas que se extiende a otras partes del país. Por ahora los departamentos de policía estatal tienen las manos atadas ya que no tiene autoridad para clausurar o presentar cargos a quienes venden placas falsas en las plataformas sociales. Cabe señalar que traer o adquirir una placa falsa podría representar hasta $500 de multa y hasta dos años de cárcel.

El uso ilegal de placas de papel es un crimen que diariamente enfrentan las autoridades en el sur de Texas. Durante varios meses Telemundo 40 investigó esta problemática que se ha convertido en un negocio muy lucrativo que ha permitido que los delincuentes se salgan con la suya.