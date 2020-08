Ven gran necesidad en el Valle para la donación de órganos

La escasez de donantes de órganos mantiene a cientos de personas en listas de espera y en el Valle del Río Grande hay actualmente unas 227 personas esperando por la donación de un riñón.

De acuerdo con las cifras de la Alianza de Donación de Órganos de Texas (TOSA, por sus siglas en inglés), de las personas que fallecieron en la región del Valle el año pasado, solamente 22 donaron órganos.

"Es importante que nosotros donemos porque nosotros estamos esperando. A lo mejor es alguien en nuestra familia que algun dia y nosotros vamos a querer que alguien nos done, que nos salve la vida a nosotros a un ser querido," dijo Edwina P. Garza, de relaciones públicas de TOSA.

Existen varios mitos alrededor de la donación de órganos, como la edad y el estado de salud de una persona.

"Que no piense que no puede donar o que no puede salvar vidas, porque no sabe. A lo mejor alguien que tiene 60 años, está más saludable que alguien que tiene 20 años, nunca sabemos," sostuvo Garza.

Otro mito es que el personal hospitalario no se esforzara tanto para salvar la vida de un paciente si se dan cuenta que son donadores de órganos.

"Y eso no es la realidad el tratamiento de un paciente es bien importante y todo está dado con respeto," afirmo Garza.

Cada persona tiene el poder de salvar hasta ocho vidas como donantes de órganos. Cualquier persona se puede inscribir en donevidatexas.org.