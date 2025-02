Vaqueros de UTRGV jugarán siete partidos en casa durante temporada inaugural de 2025

El Departamento de Atletismo Intercolegial de la Universidad de Texas Rio Grande Valley (UTRGV, por sus siglas en inglés) anunció este martes que el equipo de fútbol americano Vaqueros jugará siete partidos en casa como parte de un calendario de 12 juegos durante su temporada inaugural en 2025.

Solo 10 de los 130 programas de la División I FCS de la NCAA (7.69 %) jugaron siete partidos en casa durante la temporada regular de 2024.

Según las reglas de la NCAA, la mayoría de las temporadas verán a los Vaqueros competir en 11 juegos de temporada regular. Sin embargo, la NCAA permite que los programas FCS jueguen un duodécimo partido cuando hay 13 fines de semana entre el Día del Trabajo y el Día de Acción de Gracias, lo que ocurrirá en 2025.

"El fútbol americano universitario en el Valle ha sido un sueño esperado por mucho tiempo, y estamos emocionados de poder tener tantos juegos en casa para #RallyTheValley durante esta histórica temporada", dijo Chasse Conque, vicepresidente y director de Atletismo de UTRGV. "El Valle se lo merece y estamos ansiosos por celebrar ante estadios llenos a lo largo de 2025", añadió.

Los Vaqueros jugarán su primer partido de la historia el 30 de agosto contra Sul Ross State en el estadio Robert & Janet Vackar.

Después de un viaje en la semana 2 para enfrentar a Prairie View A&M, los Vaqueros regresarán a casa para dos partidos consecutivos, recibiendo a North American el 13 de septiembre y a Texas Wesleyan el 20 de septiembre.

Los Vaqueros abrirán su participación en la Southland Conference el 27 de septiembre visitando a Southeastern antes de jugar su primer partido de conferencia en casa contra Houston Christian el 4 de octubre.

Luego de una semana de descanso en la semana 7, los Vaqueros visitarán a Lamar el 18 de octubre y después recibirán a Incarnate Word, el sexto clasificado general del Campeonato de Fútbol Americano de la División I de la NCAA en 2024, el 25 de octubre.

Los Vaqueros visitarán a Stephen F. Austin el 1 de noviembre, recibirán a Nicholls el 8 de noviembre, visitarán a McNeese el 15 de noviembre y cerrarán la temporada regular en casa contra East Texas A&M el 22 de noviembre.

El campeón de la Southland Conference obtiene un pase automático al Campeonato de Fútbol Americano de la División I de la NCAA, un torneo de cinco rondas con 24 equipos en el que los ocho primeros clasificados reciben un descanso en la primera ronda. Las primeras cuatro rondas se juegan en el campus del equipo mejor clasificado. El partido de campeonato, que fue organizado por la Southland Conference en el Toyota Stadium de Frisco entre 2010 y 2025, se llevará a cabo en Nashville, Tennessee, en 2025 y 2026.

Los horarios de los juegos y el partido que se jugará en el Sams Stadium en Brownsville se anunciarán más adelante.

Lista de espera para boletos de temporada

UTRGV Athletics puso inicialmente a disposición 6,000 boletos para la temporada 2025 y ya están agotados.

UTRGV trabaja para garantizar que la comunidad del Valle del Río Grande tenga la mejor experiencia posible en los días de partido. Como parte de ese proceso, se determinó que limitar los boletos de temporada a 6,000 era necesario para acomodar suficientes asientos para los abonados, los estudiantes de UTRGV, la banda de música, la lista de pases de jugadores y la lista de pases del equipo visitante.

Los aficionados que aún no hayan realizado un depósito pero estén interesados en boletos de temporada pueden inscribirse en la lista de espera en GoUTRGV.com/FootballWaitlist. Si se liberan boletos de temporada adicionales después del proceso de selección de asientos, UTRGV Athletics se pondrá en contacto con los aficionados en la lista de espera según su clasificación en los Vaqueros Loyalty Points.

Boletos para juegos individuales

Si hay boletos para juegos individuales disponibles, se liberarán durante la semana previa a cada partido. La disponibilidad no está garantizada y puede variar según el juego.

Complete Schedule

8/30 Sul Ross State

9/6 at Prairie View A&M

9/13 North American

9/20 Texas Wesleyan

9/27 at Southeastern*

10/4 Houston Christian

10/11 Bye Week

10/18 at Lamar*

10/25 Incarnate Word

11/1 at Stephen F. Austin*

11/8 Nicholls

11/15 at McNeese*

11/22 East Texas A&M

Bold indicates home game

*Southland Conference Game****