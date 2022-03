CONDADO HIDALGO, Texas- De acuerdo con récords del Condado Hidalgo, el exjugador de la preparatoria Edinburg High, Emmanuel Duron fue arrestado por presunta posesión de drogas el 22 de Marzo, y de acuerdo con la información proporcionada, se le ha otorgado una fianza de 50,000 dólares.

Anteriormente, Emmanuel Duron quien era conocido por ser un estudiante atleta, había sido acusado tras presuntamente agredir a un árbitro en el año 2020.

El mismo, hizo una declaración pública pidiendo disculpas tanto al árbitro afectado, como a sus compañeros, y a sus padres en aquel momento.

"Hi my name is Emmanuel Duron, I'll like to thank you all for yours all time today. I know much has been said about me and I would like to say a few words today. To Mr. Fred Gracia, I would like to apologize to you personally. I hope you are doing well. I am extremely sorry for my actions towards you, and I hope one day you can accept my apologies.

To my teammates: I would like for you all to please accept my apologies for putting you all into this bad situation... To my mom and dad I am extremely sorry for putting them into this tuff situation, I want to thank them for being there in my life, and impacting me with good advice and for never letting me down. I am sorry to the school administrators and my coaches, I am extremely sorry for my actions and for bringing negative attention towards the district." fueron sus palabras en un video publicado mediante redes sociales.

Por otra parte, Duron afirmo que se esforzará y trabajara lo mejor posible para demostrar que lo que se vio en el video no es necesariamente él.

La declaración fue hecha por medio del Facebook de las oficinas de su abogado y reiteraron que esta será la única declaración que Duron dará públicamente.

La policía del distrito escolar de Edinburg detuvo a un jugador de fútbol americano escolar de la preparatoria de Edinburg High tras presuntamente agredir a un árbitro durante un partido.

En la mañana de este viernes, el jugador identificado como Emmanuel Duron, fue acusado de un cargo de agresión provocando lesiones corporales. Compareció a la corte municipal de Edinburg donde un juez le fijó una fianza de $10,000.

Conforme a récords públicos, Duron está libre bajo fianza.

Por su parte, el distrito escolar de Edinburg informó este viernes que tomó la decisión remover al equipo de fútbol americano de Edinburg High School de los playoffs tras dicho incidente que ocurrió en la noche de este jueves en el estadio Richard Flores.

Esta decisión generó descontento y protestas por parte de padres y estudiantes atletas quienes se manifestaron frente a las oficinas administrativas del distrito escolar.

Tras estos hechos, el distrito escolar envió una declaración actualizada en la tarde del viernes, detallando que la Liga Interescolar Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés) le dejó claro al superintendente interino Gilbert Garza Jr. que la UIL hubiese removido al equipo de los playoffs si el distrito escolar no tomaba acción al respecto.

Como fue reportado, los hechos sucedieron durante un partido entre los Bobcats de la preparatoria de Edinburg contra los Bears de la preparatoria de PSJA High School en la noche de este jueves.

En las imágenes del distrito escolar de Edinburg muestra al estudiante regresar al campo de juego luego de ser sacado y correr para después presuntamente golpear agresivamente al árbitro.

El árbitro tuvo que ser evaluado por paramédicos.

“La conducta atestiguada en el juego Edinburg, PSJA de ninguna manera representa los valores enseñados a través de las actividades interescolares, incluido el fútbol de la preparatoria”, dijo el Dr. Charles Breithaupt, director ejecutivo de la UIL. “El respeto, la responsabilidad, la justicia y la preocupación por los demás son componentes vitales de la competencia educativa. El distrito escolar está tomando medidas firmes y apropiadas y esperamos que la curación pueda venir de este momento de enseñanza.

Mediante un comunicado, el distrito escolar de Edinburg emitió la siguiente declaración sobre los hechos:

"El superintendente interino distrito, tras consultar con oficiales de la UIL y con abogados del distrito, ha decidido remover al equipo de fútbol americano de Edinburg High School de los playoffs tras un incidente inesperado involucrando a un estudiante y un oficial de juego que ocurrió durante un partido de fútbol americano el 3 de diciembre de 2020.

Ofrecemos nuestras sinceras disculpas al árbitro y a su familia. De parte de la mesa directiva del distrito escolar independiente de Edinburg y de la administración, ofrecemos nuestras disculpas a los atletas, personal y nuestra comunidad escolar.

Tomaremos las acciones disciplinarias apropiadas una vez entendamos los hechos y las circunstancias de este incidente. El distrito toma estos casos seriamente, sin embargo, no podemos emitir más comentarios mientras siga una investigación en curso y hasta que esta no se complete

La UIL le dejó claro al superintendente interino Gilbert Garza Jr. que la UIL hubiese removido al equipo de fútbol americano de los playoff si el distrito no iba a retirar al equipo. Bajo la ley de Texas y bajo políticas del distrito, el superintendente interino recibió la autorización para proceder con la decisión. El señor Garza confirmó esto luego de consultar con los abogados del distrito."

Por su parte, el Texas Association of Sports Officials (TASO) emitió una declaración:

"En la noche del 3 de diciembre de 2020, otra agresión viciosa y deliberada fue infligida a un oficial de fútbol americano de TASO por un jugador que fue expulsado del juego. Desafortunadamente, este tipo de agresión ciega hacia un oficial trabajando en el campo no es nuevo en el fútbol americano en Texas.

A pesar de que este último incidente es sólo de hace horas, TASO ha iniciado una investigación y comenzó a colaborar con la UIL (Liga Interescolar Universitaria) para llevar este asunto a una disposición adecuada."

Mientras tanto, la UIL emitió la siguiente declaración:

La UIL condena enérgicamente el comportamiento antideportivo mostrado en el juego de fútbol americano de la prea Edinburg vs. PSJA el 3 de diciembre de 2020. El contacto físico con un oficial deportivo nunca es apropiado. Nuestros pensamientos y buenos deseos están con el funcionario involucrado. Aplaudimos a la administración de Edinburg CISD por abordar esta situación rápidamente y tomar las medidas adecuadas para retirarse de los playoffs y tratar con el estudiante involucrado en el incidente.