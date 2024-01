Trabajo y esfuerzo de familia termina reducido a cenizas en Brownsville

Más de 50 años de mucho trabajo y esfuerzo quedaron reducidos a cenizas la mañana del pasado jueves 28 de diciembre cuando en cuestión de minutos un incendio destruyó la casa de Andrea Benavides de Gutiérrez, en Brownsville.

En la residencia, ubicada en la cuadra 2000 de la calle Ruiz, en Brownsville, solo quedan restos de madera quemada y escombros de lo que un día fue su hogar. Pero tal vez, lo peor es que una vecina de Andrea cree que el incendio fue provocado, pero no por un corto circuito ni una fuga de gas.

La mañana en que esta tragedia ocurrió Andrea salió a desayunar con su hijo. Solo habían transcurrido unos minutos desde que llegaron al restaurante cuando recibieron una llamada que les cambió la vida.

"A los dos minutos ya estaban poniendo la orden en nuestra mesa y le entra una llamada a él en su teléfono y me dice: 'Mamá la casa se está quemando'. Y le digo: 'No juegues conmigo, le dije'. No mamá. La casa se está quemando", relató Andrea.

Para la vecina de Andrea la causa del incendio se pudo deber a un cohete.

Pero independientemente de las causas, Andrea necesita ayuda para reconstruir su hogar, por lo que recurre a la generosidad de la comunidad. Si desea cooperar con ella se puede comunicar al (956) 589-3939.