Trabajó toda una vida y vive pesadilla para poder cobrar su beneficio por desempleo

Al perder el empleo es común que si cumple con los requisitos, solicite el beneficio del desempleo mientras consigue un trabajo nuevo. Sin embargo, el proceso no necesariamente es sencillo, como le ocurrió a un residente del Valle de Texas, quien tuvo que acudir a Telemundo 40 Responde para obtener su pago.

El problema es que nuestro televidente vive en el Valle de Texas pero estaba solicitando el desempleo en Alabama, pues era ahí donde acudía a trabajar. Don Jesús Torres pasaba meses fuera de la región trabajando en los campos de algodón.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Torres tenía cerca de 40 años realizando este tipo de trabajo, no más este año se puso muy despacio y "ya no me iba a convenir, iba a gastar más de lo que iba a ganar", explicó. Fue por eso que solicitó el beneficio de desempleo, pero este le fue negado. El de inmediato llamó al Departamento del Trabajo de aquel estado.

Así las cosas, estuvo aproximadamente seis meses comunicándose con el Departamento del Trabajo en Alabama y dejaba sus datos pero no conseguía respuesta. "Nunca se comunicaron", explicó Torres.

Solo recibió una carta donde le solicitaban docuementos que dice ya había enviado. El creía que tenía las puertas cerradas y optó por llamar a Telemundo 40 Responde. "En un transcurso de ocho días llegó la primera cantidad", dijo complacido.

Posteriormente, llegó al correo de Don Jesús algo que tenía meses esperando, el pago de $7,048 como parte de su beneficio de desempleo. Esto lo ayudó a él y a su esposa a sobrellevar estos tiempos tan difíciles.