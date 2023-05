Todavía hay quien necesita ayuda en Laguna Heights y puede colaborar de varias formas

Son muchas las personas que pasaron en cuestión de dos minutos de tener donde vivir y poder prepararse una comida caliente a estar literalmente desamparados. Por eso, continúan los esfuerzos para apoyar a estas familias que lo han perdido todo.

"La vida es una ruleta. Ahorita estamos aquí, mañana o pasado puedes necesitarlo'', recalca Carmen Juárez, del Ministerio de fe; organización que continúa aceptando donaciones para los afectados por el tornado. Los interesados en cooperar pueden acudir al 1131 de la avenida Garfield.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Actualmente hay varias maneras de colaborar, ya sea con donaciones de artículos, adoptando a una familia o asistiendo a un baile que se llevará a cabo este miércoles 24 de mayo. "Yo invito a estas personas que tiene la posibilidad a que sigan apadrinando a familias", explica Juárez. "Invito a estas personas que tienen la posibilidad que sigan apadrinando a familias, tengo por lo pronto que están registradas tengo 11 familias", añade.

Uniéndose a la causa está el Shark Tank Lounge, ubicado en el 123 del bulevar Queen Isabella, en Puerto Isabel. Este bar estará donando las entradas del baile del miércoles. "Esta es tu oportunidad de ir a donar, no importa que no bailes o que no te quieras quedar a divertir. Si tu intención es ayudar, solamente llega a la puerta, ahí vamos a estar tomando tu donación.

El baile dará inicio a las 9:00 de la noche el miércoles 24 de mayo en el bar y puede hacer su donación de $10.00, todo lo que se colecte será en beneficio para los damnificados.