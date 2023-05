Todavía hay personas sin energía eléctrica tras el paso de tormentas

El martes en la noche unos 3,300 residentes del Valle del Río Grande seguían a oscuras, aunque ya han transcurrido varios días del paso de las tormentas severas que azotaron el área el pasado sábado 29 de abril.

En esa situación se encuentra Karla Avila y sus hijos. "Yo tengo niños chiquitos y pues no pueden estar aquí con la calor que hace. Y aparte, hacerles de comer y todo eso, no puedo hacer nada", señala la mujer, quien ha estado hablando a la compañía de generación de energía eléctrica sin obtener una respuesta alguna.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

"No nos dicen nada. Deberían ser sinceros y decirnos hay un problema grande y no van a tener luz por varios días. Y ya uno sabe que va a hacer. pero nos traen vueltas y no nos contestan el teléfono", agrega Karla, que se ha visto obligada a incurrir en gastos adicionales ante la ausencia por cuatro días del servicio de electricidad.

La mayoría de la comida de que Karla tenía en su refrigerador la tuvo que botar un vez perdió el servicio de energía eléctrica.

Por su parte la compañía AEP indicó que el lunes por la noche habían podido restaurar el 95% del servicio en McAllen. "Eso significa que nuestros equipos ahora están enfocados en restaurar las interrupciones individuales restantes en esa área. Anticipo que el servicio eléctrico debería ser restaurado en algún momento de hoy", añade la empresa.

Precisamente ese fue el caso de Karla, que al ingresar a su vivienda se percató de que el servicio eléctrico había regresado. La mañana de este miércoles 3 de mayo el mapa de AEP refleja que solo quedan unos 1,705 clientes sin servicio eléctrico.