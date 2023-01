Tiroteo en Escobares fue captado en cámara y víctima narra todo lo que ocurrió

El tiroteo en el que tres personas resultaron heridas de bala la madrugada del pasado domingo 1 de enero, en Escobares, quedó grabado en video y una de las víctimas narró a Telemundo 40 qué fue lo que sucedió.

Este incidente se registró en una fiesta de Año Nuevo alrededor de las 3:10 am y según los videos proporcionados, en un momento dado se ven varias camionetas llegar al lugar. Sin embargo, en un inicio parecía que todo se trataba de una riña entre los asistentes. Sin embargo, no fue hasta que al poco tiempo transcurrido se escucha una y otra vez las detonaciones de armas de fuego. De inmediato no faltaron lo gritos y se puede intuir que las personas estaban tratando de buscar refugio ante los disparos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Según una de las víctimas, quien prefiere mantenerse en el anonimato, las camionetas pasaron por el lugar y sus ocupantes hacían gestos como quien está en busca de problemas. Al poco tiempo la confrontación inicial subió de tono, se forma la pelea y sin previo aviso comienzan los disparos. Incluso cámaras de seguridad en el área captaron a las camionetas llegar al lugar y a sus ocupantes involucrarse en la riña. Al parecer, además de armas, las personas también llegaron con hachas.

En estos momentos el hermano de la persona que narró lo sucedido permanece en el hospital recuperándose de las heridas recibidas y la familia asegura que el proceso no ha sido fácil. Además, afirman que han cooperado con las autoridades de la Oficina del Alguacil del Condado Starr. Mientras tanto, los responsables están libres y según la víctima se sabe quiénes son. Por lo tanto, la familia desea que se haga justicia

Todos los heridos durante este incidente fueron trasladados al hospital Memorial, en el Condado Starr, y el incidente ocurrió en una residencia ubicada en la calle Peña. Si tiene información que ayude a las autoridades a esclarecer este incidente comuníquese con la Oficina del Alguacil del Condado de Starr al (956) 487-5571.