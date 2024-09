Tiburones mantienen en alerta a visitantes en Isla del Padre Sur

Los cada vez más recientes avistamientos de tiburones en la Isla del Padre Sur mantienen en estado de alerta a los visitantes, quienes ahora se lo piensan dos veces para ingresar al mar.

Las nuevas imágenes fueron captadas durante este pasado fin de semana feriado y en ellas se observa claramente a un tiburón merodeando en la orilla. Esto obviamente ha generado algo de temor en la población.

"De hecho ese día estábamos aquí y creo que pareció por la mero orilla. Entonces hay que tener cuidado", comenta Isabel Hernández, quien disfrutaba de un día de playa.

Por su parte, la familia Ramos asegura que cada vez que tienen una oportunidad visitan la Isla del Padre Sur. Sin embargo, luego de lo ocurrido con los tiburones tienen algo de miedo para meterse al mar.

A principio de julio cuatro personas fueron atacadas por un tiburón en la Isla del Padre Sur. Dos de las personas recibieron heridas de gravedad mientras de las otras sufrieron lesiones leves.

"Sí por lo mismo. Nunca se sabe. Ya no se mete uno con la misma confianza que antes. Ya no se sabe si pueda volver a salir o no. han habido varias apariciones de tiburones", dijo Luis Enrique Ramos, quien también disfrutaba de la Isla del Padre Sur.

Mientras los turistas están preocupados por los tiburones, las autoridades desplegaron operativos para agilizar el tráfico. Sin embargo, los turistas aseguran que hace falta mayor atención en la playa.

Como explica Luis Enrique Ramos, la vigilancia como por ejemplo guardacostas, es muy poca, debería de haber más.