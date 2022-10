Tía de Nahomi Rodríguez tendrá paz cuando el responsable de la muerte esté tras las rejas

La confirmación de que las autoridades en Harlingen tienen una persona de interés en el caso relacionado a la muerte de Nahomi Rodríguez llena de esperanza a su tía, Enedina Sánchez, pero el verdadero alivio y posterior paz vendrá cuando lo vea en corte o tras las rejas, afirmó.

"Cuando miremos a esa persona detrás de esas rejas, que ya estemos en corte, es cuando yo voy a sentir un poquito más de alivio porque esa persona peligrosa, porque sí es una persona peligrosa, este detenido, es cuando yo voy a sentir esa paz", dijo Enedina.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Nahomi residía en San Benito y tenía 19 años cuando salió de su lugar de trabajo el 17 de julio de 2016 y desapareció. Su ausencia mantuvo en vilo a toda una comunidad que nunca perdió la esperanza de hallarla viva. Lamentablemente eso no ocurrió porque sus restos fueron encontrados en abril de 2017 en un canal en Río Hondo.

Fue la mañana del 13 de octubre que la familia recibió la llamada que esperaban desde hace tiempo. La policía les informó el nuevo giro que ha tomado este crimen que ya llevaba seis años sin ser resuelto y como explica Enedina, los que han vivido es una pesadilla que no ha terminado.

"Recuerdo la voz de mi hermano cuando él me marcó y me dijo que Nahomi no había llegado a casa. Noté en su tono de voz que no era una buena noticia y me dijo: 'Hermana es que eso no lo hace ella', añadió la tía. "No la encontramos y como que de repente el mundo se nos vino encima", añadió la mujer.

En su momento los investigadores revisaron las cámaras de seguridad en el restaurante donde solía trabajar, ya que fue ahí donde fue vista por última vez. Sin embargo, en ese momento no se tenía pista de él o los sospechosos.

Precisamente fue este jueves 13 de octubre que el sargento Larry Moore, portavoz de la Policía de Harlingen, confirmó a Telemundo 40 la existencia de una persona de interés. "Hemos estado trabajando con la Oficina del Fiscal de Distrito y los Rangers de Texas en este caso. Sí, tenemos una persona de interés, pero no hemos nombrado a esa persona. Este sigue siendo un caso activo y aún estamos reuniendo información y avanzando con nuestra investigación", indicó.

Nahomi Rodríguez, su vida en fotos