Testigo de atropellamiento en Brownsville vive con secuelas por presenciar tragedia

Uno de los inmigrantes que presenció el atropellamiento en Brownsville el pasado 7 de mayo vive con las consecuencias de haber presenciado esta tragedia y afirma que hay personas que no tienen corazón.

"Para cruzar la calle tengo que estar viendo para los lados. Tengo que estar mosqueando. Incluso ayer cuando iba a cruzar la calle, el semáforo estaba en rojo y la señora me decía: 'Come on'. Y yo: No, no. Yo decía y si la señora acelera el carro. En ese aspecto he tratado de estar lo más lejos de la vía principal", dice el inmigrante que ya se trasladó de Texas a New Jersey.

Cuando ocurrió el accidente estaba en una llamada telefónica con su familia y de repente repente escuchó un gran estruendo. Sin embargo, nunca vio venir la realidad que le esperaba. "Y ya cuando vi eso mi amiga. Eso fue algo que de verdad yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo", añadió. "Todos somos hermanos porque venimos de un mismo Dios, pero hay personas que no tienen corazón", añadió.

Hasta el momento varias organizaciones que ven por los derechos de los inmigrantes que sobrevivieron el accidente están dándoles asesoría legal y la consejería necesaria.

El pasado domingo 7 de mayo una camioneta embistió a un grupo de personas que esperaban en la parada de autobuses afuera de un albergue para inmigrantes en Brownsville, Texas, dejando al menos ocho muertos y por lo menos 10 heridos.

Por este incidente George Alvarez enfrenta ocho cargos de homicidio imprudencial, 10 cargos de agresión agravada con un arma mortal y la fianza total asciende a $3.6 millones. El hombre presuntamente habría consumido cocaína y marihuana antes de atropellar a los inmigrantes.