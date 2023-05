Temen proyecto de ley sea usado en Texas para criminalizar a las artistas drag

Un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras de Texas está a punto de ser firmado por el gobernador Greg Abbott y la comunidad LGBTQ teme que la medida sea utilizada para criminalizar los espectáculos de drag.

Este proyecto es un esfuerzo en Texas para tomar medidas contra los espectáculos de drag y limitar los derechos de la comunidad LGBTQ, a lo que activistas y drags se oponen.

El Proyecto de Ley SB-12, aprobado este pasado domingo, prohíbe el manoseo real o simulado, la excitación real o simulada y la exhibición de un juguete sexual, si se hace de manera “lasciva” frente a un menor o en propiedad pública.

Activistas no favorecen la medida, pues afirman los artistas drag solo quieren expresase y no ser irrespetuosos. "Eso del manoseo no se va a ver. Tratamos que no suceda por respeto a las familias. Muchos de nosotros somo papas, hermanos tíos y queremos el mismo respeto”, explica César Alexis Villareal, de fuerza táctica LGBTQ en Brownsville.

La iniciativa, además prohíbe usar accesorios o prótesis que realcen la forma femenina o masculina frente a un menor. “Esto es lo que uso para mi busto. Jejeje y me quieren multar por eso”, dice la artista drag Jacqui Fabiani mientras muestra una prótesis de pecho femenino.

Artistas como Fabiani, quien lleva casi 40 años expresándose a través del drag, dicen que las nuevas restricciones son demasiado. “Me molesta mucho porque lo ven algo sexual. Yo nunca me he puesto esponjas y pelucas para tener sexo. Lo he hecho como un disfraz, una creación para poder llegar a mi comunidad”, añade la artista.

A través de un tuit, el senador Bryan Hughes, autor de la SB-12, señaló que “estos shows son indiscutiblemente inapropiados para menores. No permitiremos que los menores sean sexualizados ni acosados en Texas”.

Su coautor, el representante Matt Shaheen, recalcó su apoyo la controversial medida. “Estoy apoyando el SB-12 para proteger a los menores de ser sexualizados y para poner fin a estos eventos vergonzosos. De ninguna manera vamos a tolerar que nuestros menores sean expuestos a contenido explícito e hipersexualizado por parte de un artista en Texas”, dijo el Shaheen, representante estatal Distrito 66.

Pero eso no es todo, el incumplimiento de la medida implica hasta un año de cárcel y una multa de hasta $4,000. Para los negocios que abran sus puertas a estos espectáculos la multa es de $10,000.

La SB-12 ahora está sobre el escritorio de Abbott esperando por su firma, pero Jacqui dice que si el Gobernador la firma, recibirá un regalo acompañado de un mensaje de su parte. "Le voy a mandar al gobernador y les voy a poner una carta personal que diga: 'Camina en mis zapatos antes de que me vengas a criticar'”.

La sb-12 fue aprobada con 87 votos a favor y 54 en contra. Una vez reciba la firma del Gobernador entrará en vigor el 1 de septiembre del 2023.